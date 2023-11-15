أسعار الذهب في السعودية تلامس أعلى مستوى في أسبوع لحظة وصول الرئيس الأمريكي سان فرانسيسكو للقاء شي علماء يحذرون من تفشي فطريات قاتلة خطة أمريكية لإخلاء مستشفيات غزة عبر طرف ثالث التشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر في المقاولات تراجع الدولار بعد مؤشرات أسعار الفائدة نشر 17 فرقة لمواجهة الحالة المطرية في جدة نظام الحجز الإلكتروني موحد في سكني الانتقادات تُحاصر التحكيم في دوري روشن محكمة تغرم جوجل 164 ألف دولار بسبب معلومات كاذبة
واصلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء رحلة الصعود التي عادت إليها أمس بعد أيام من الهبوط الطفيف، حيث يتأثر سعر الذهب في السعودية بالتقلبات في الأسواق العالمية التي تأثرت بدورها بارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية.
وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 237.09 ريال مقارنة مع 234.40 ريال يوم أمس هو قريب من أعلى سعر تم تسجيله في أسبوع تقريبًا حيث كان المعدن الأصفر قد سجل 237.35 ريال يوم 8 نوفمبر الجاري.
ووصل متوسط سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 217.33 ريال مقارنة مع 214.87 ريال يوم أمس أما متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم فقد سجل حوالي 207.46 ريال مرتفعًا عن سعر إغلاق يوم أمس الذي وصل إلى 205.10 ريال فيما زاد متوسط سعر الذهب عيار 18 في السعودية إلى 177.82 ريال مقارنة مع 175.80 ريال يوم أمس.
وعلى المستوى العالمي واصلت أسعار الذهب رحلة الصعود أيضا مدعومة بتراجع الدولار الذي بدأ أول أمس الاثنين حيث ارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1945.25 دولار للأونصة. وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب مرتفعة 0.6% إلى 1950.20 دولار.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.29 دولار للأونصة.
وصعد البلاتين 2.8%إلى 863.03 دولار، وارتفع البلاديوم 1.5% إلى 977.58 دولار، متجها لتسجيل أفضل جلسة في ثلاثة أسابيع لكنه ما زال يحوم قرب أدنى مستوى في خمس سنوات.