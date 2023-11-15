أسعار الذهب في السعودية تلامس أعلى مستوى في أسبوع

واصلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء رحلة الصعود التي عادت إليها أمس بعد أيام من الهبوط الطفيف، حيث يتأثر سعر الذهب في السعودية بالتقلبات في الأسواق العالمية التي تأثرت بدورها بارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 237.09 ريال مقارنة مع 234.40 ريال يوم أمس هو قريب من أعلى سعر تم تسجيله في أسبوع تقريبًا حيث كان المعدن الأصفر قد سجل 237.35 ريال يوم 8 نوفمبر الجاري.

ووصل متوسط سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 217.33 ريال مقارنة مع 214.87 ريال يوم أمس أما متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم فقد سجل حوالي 207.46 ريال مرتفعًا عن سعر إغلاق يوم أمس الذي وصل إلى 205.10 ريال فيما زاد متوسط سعر الذهب عيار 18 في السعودية إلى 177.82 ريال مقارنة مع 175.80 ريال يوم أمس.

سعر الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي واصلت أسعار الذهب رحلة الصعود أيضا مدعومة بتراجع الدولار الذي بدأ أول أمس الاثنين حيث ارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1945.25 دولار للأونصة. وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب مرتفعة 0.6% إلى 1950.20 دولار.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.29 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين 2.8%إلى 863.03 دولار، وارتفع البلاديوم 1.5% إلى 977.58 دولار، متجها لتسجيل أفضل جلسة في ثلاثة أسابيع لكنه ما زال يحوم قرب أدنى مستوى في خمس سنوات.