Icon

أسعار الذهب في السعودية تلامس أعلى مستوى في أسبوع Icon لحظة وصول الرئيس الأمريكي سان فرانسيسكو للقاء شي Icon علماء يحذرون من تفشي فطريات قاتلة Icon خطة أمريكية لإخلاء مستشفيات غزة عبر طرف ثالث Icon التشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر في المقاولات Icon تراجع الدولار بعد مؤشرات أسعار الفائدة Icon نشر 17 فرقة لمواجهة الحالة المطرية في جدة Icon نظام الحجز الإلكتروني موحد في سكني Icon الانتقادات تُحاصر التحكيم في دوري روشن Icon محكمة تغرم جوجل 164 ألف دولار بسبب معلومات كاذبة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

أسعار الذهب في السعودية تلامس أعلى مستوى في أسبوع

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١١ صباحاً
أسعار الذهب في السعودية تلامس أعلى مستوى في أسبوع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء رحلة الصعود التي عادت إليها أمس بعد أيام من الهبوط الطفيف، حيث يتأثر سعر الذهب في السعودية بالتقلبات في الأسواق العالمية التي تأثرت بدورها بارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 237.09 ريال مقارنة مع 234.40 ريال يوم أمس هو قريب من أعلى سعر تم تسجيله في أسبوع تقريبًا حيث كان المعدن الأصفر قد سجل 237.35 ريال يوم 8 نوفمبر الجاري.

قد يهمّك أيضاً
الحياة الفطرية : تمت السيطرة على تمساح الشرقية

الحياة الفطرية : تمت السيطرة على تمساح الشرقية

وظائف إدارية لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

وظائف إدارية لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

ووصل متوسط سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 217.33 ريال مقارنة مع 214.87 ريال يوم أمس أما متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم فقد سجل حوالي 207.46 ريال مرتفعًا عن سعر إغلاق يوم أمس الذي وصل إلى 205.10 ريال فيما زاد متوسط سعر الذهب عيار 18 في السعودية إلى 177.82 ريال مقارنة مع 175.80 ريال يوم أمس.

سعر الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي واصلت أسعار الذهب رحلة الصعود أيضا مدعومة بتراجع الدولار الذي بدأ أول أمس الاثنين حيث ارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1945.25 دولار للأونصة. وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب مرتفعة 0.6% إلى 1950.20 دولار.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.29 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين 2.8%إلى 863.03 دولار، وارتفع البلاديوم 1.5% إلى 977.58 دولار، متجها لتسجيل أفضل جلسة في ثلاثة أسابيع لكنه ما زال يحوم قرب أدنى مستوى في خمس سنوات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

العمري أنقذ أسرة من الغرق في سيل الباحة بـ الشيول
السعودية اليوم

العمري أنقذ أسرة من الغرق في سيل...

السعودية اليوم
سعود الطبية تحذر من عضة البرد المنتشرة في الشتاء
صحة وطب‎

سعود الطبية تحذر من عضة البرد المنتشرة...

صحة وطب‎
سبب خفي وراء السمنة!
صحة وطب‎

سبب خفي وراء السمنة!

صحة وطب‎
الرميان: السعودية تمتلك عوامل نادرة لتمكين الألعاب والرياضات الإلكترونية عالمياً
السعودية اليوم

الرميان: السعودية تمتلك عوامل نادرة لتمكين الألعاب...

السعودية اليوم
أسعار البنزين في مصر ترتفع 14% وثبات الديزل
العالم

أسعار البنزين في مصر ترتفع 14% وثبات...

العالم
هوية حكم مباراة الأهلي والوحدة
الرياضة

هوية حكم مباراة الأهلي والوحدة

الرياضة
ثلاثة شروط لإدخال إسرائيل المساعدات من مصر إلى غزة
العالم

ثلاثة شروط لإدخال إسرائيل المساعدات من مصر...

العالم
فيصل بن فرحان : يجب وقف هجمات الاحتلال الإسرائيلي والتهجير القسري في غزة
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان : يجب وقف هجمات...

السعودية اليوم