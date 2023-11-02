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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٦ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 3٫96576 مقابل الريال الواحد 0٫25216

الدولار: 3٫75158 مقابل الريال الواحد 0٫26656

درهم إماراتي: 1٫02139 مقابل الريال الواحد 0٫97908

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫70005

دينار أردني: 5٫28919 مقابل الريال الواحد 0٫18907

دينار كويتي: 12٫13395 مقابل الريال الواحد 0٫08242

الريال القطري:1٫03032 مقابل الريال الواحد 0٫97057

الدرهم المغربي: 0٫36483 مقابل الريال الواحد 2٫74104

الجنيه المصري: 0٫12122 مقابل الريال الواحد 8٫25017

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