أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 208.64 ريال بايدن في أول تصريح من نوعه: أيام نتنياهو معدودة عواصف شديدة وأمطار غزيرة تسقط الأعمدة في هدى الشام أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 9 مناطق الذكاء الاصطناعي يشخص السرطان بدقة ويتفوق على الأطباء ابتهال ودعاء لرب العباد مع أمطار الخير بالحرم المكي فتاة تنهي حياتها بطريقة مأساوية بسبب الذكاء الاصطناعي باسم يوسف يتصدر مواقع التواصل بلقائه الثاني مع بيرس مورغان أوميجا-3 وسيلة فعالة للوقاية من مرض خطير
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫96576 مقابل الريال الواحد 0٫25216
الدولار: 3٫75158 مقابل الريال الواحد 0٫26656
درهم إماراتي: 1٫02139 مقابل الريال الواحد 0٫97908
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫70005
دينار أردني: 5٫28919 مقابل الريال الواحد 0٫18907
دينار كويتي: 12٫13395 مقابل الريال الواحد 0٫08242
الريال القطري:1٫03032 مقابل الريال الواحد 0٫97057
الدرهم المغربي: 0٫36483 مقابل الريال الواحد 2٫74104
الجنيه المصري: 0٫12122 مقابل الريال الواحد 8٫25017