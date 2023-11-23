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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫08022 مقابل الريال الواحد 0٫24508

الدولار: 3٫75070 مقابل الريال الواحد 0٫26662

درهم إماراتي: 1٫02115 مقابل الريال الواحد 0٫97928

ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73419

دينار أردني: 5٫28796 مقابل الريال الواحد 0٫18911

دينار كويتي: 12٫16022 مقابل الريال الواحد 0٫08224

الريال القطري:1٫03013 مقابل الريال الواحد 0٫97075

الدرهم المغربي: 0٫37232 مقابل الريال الواحد 2٫68844

الجنيه المصري: 0٫12135 مقابل الريال الواحد 8٫24075

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