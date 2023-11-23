أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق صورة غير مسبوقة لقلب درب التبانة خالد بن عايض العسيري رئيساً تنفيذياً لتجمع نجران الصحي لمدة عام البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم اللقطات الأولى لانفجار أثار حالة استنفار على الحدود الأمريكية الكندية شاهد.. حالة مطرية غزيرة شرق حائل العثور على ذبابة حية تطن داخل أمعاء رجل وزير الخارجية لـ نظيره الأمريكي: السعودية ترفض التهجير القسري لسكان غزة
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫08022 مقابل الريال الواحد 0٫24508
الدولار: 3٫75070 مقابل الريال الواحد 0٫26662
درهم إماراتي: 1٫02115 مقابل الريال الواحد 0٫97928
ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73419
دينار أردني: 5٫28796 مقابل الريال الواحد 0٫18911
دينار كويتي: 12٫16022 مقابل الريال الواحد 0٫08224
الريال القطري:1٫03013 مقابل الريال الواحد 0٫97075
الدرهم المغربي: 0٫37232 مقابل الريال الواحد 2٫68844
الجنيه المصري: 0٫12135 مقابل الريال الواحد 8٫24075