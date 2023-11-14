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أسعار النفط ترتفع مدعومة بتصريحات أوبك

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ صباحاً
أسعار النفط ترتفع مدعومة بتصريحات أوبك
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار النفط في مستهل التداولات اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر بعد تقرير منظمة أوبك الذي أكدت فيه إن أساسيات السوق لا تزال قوية.

أسعار النفط اليوم

وبحلول الساعة 01:13 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 82.85 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أيضا، أو 0.4%، إلى 78.59 دولار للبرميل.

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وألقت أوبك في تقريرها الشهري باللوم على المضاربين في أحدث انخفاض في الأسعار. كما رفعت قليلا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 وتمسكت بتوقعاتها المرتفعة نسبيا لعام 2024.

استمرار خفض إنتاج السعودية

وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت في وقت سابق عن استمرار الخفض الطوعي في إنتاج النفط خلال شهر ديسمبر المقبل بما يعادل مليون برميل يوميًا فيما حذت روسيا نفس الحذو وأعلنت عن تخفيض طوعي بمقدار 300 ألف برميل يوميًا إضافة إلى الخفض الطوعي في إطار تحالف أوبك بلس.

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