أسعار النفط تسجل 86.91 دولار للبرميل في العقود الآجلة

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تترقب أسعار النفط بحذر شديد تطورات الأوضاع في المنطقة من جهة وقرارات البنك المركزي الأمريكي حول أسعار الفائدة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات في مستهل التداول اليوم لتصل إلى 86.91 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 12 سنتاً أو 0.2% إلى 82.58 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 86.91 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 12 سنتاً أو 0.2% إلى 82.58 دولار للبرميل.
وصعد الخامان القياسيان بأكثر من دولارين للبرميل أمس الخميس، ويتجه برنت لتسجيل انخفاض بنحو 4% هذا الأسبوع، فيما يتجه خام غرب تكساس للإغلاق منخفضاً 3.5%.
يذكر أن أسعار النفط كنت قد ارتفعت صباح الأربعاء 1 نوفمبر قبيل اجتماعات عدد من البنوك المركزية العالمية الرئيسية هذا الأسبوع بما فيها الفيدرالي الأمريكي، إضافة إلى مخاوف من تأثير المواجهات العسكرية بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية.
وكان سعر برميل النفط قد وصل إلى أكثر من 92 دولارًا للبرميل بعد مرور قرابة 10 أيام فقط على اندلاع المواجهات العسكرية بين القوات الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.
كما ساهم تزايد الطلب العالمي في ارتفاع سعر النفط حيث أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث؛ ما يشير إلى أن التعافي في الآونة الأخيرة قد يكون كافياً لبكين لتحقيق هدف النمو للعام بأكمله.