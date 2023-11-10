أسعار النفط تعاود الصعود وبرميل برنت بـ80.53 دولار

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عاودت أسعار النفط رحلة الصعود مرة أخرى خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها لا تزال تتجه نحو تسجيل الخسائر الأسبوعية الثالثة على التوالي بالرغم من دخول العملية العسكرية في قطاع غزة أسبوعها الخامس.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.7% إلى 80.53 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.6% إلى 76.17 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط ارتفعت لأعلى مستوى لها في أكتوبر الماضي بعد اشتعال المواجهات العسكرية بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في غزة لكن مع طول أمد الصراع تراجعت المخاوف الدولية من تأثير ذلك على تدفق النفط من منطقة الشرق الأوسط.
ويتجه كل من الخام الأميركي وبرنت نحو تسجيل خسائر أسبوعية بنحو 5.9% و5.7% على الترتيب هذا الأسبوع.
وأعلنت وزارة الطاقة السعودية استمرار الخفض الطوعي في انتاج النفط خلال شهر ديسمبر المقبل بما يعادل مليون برميل يوميًا فيما حذت روسيا نفس الحذو وأعلنت عن تخفيض طوعي بمقدار 300 ألف برميل يوميًا إضافة إلى الخفض الطوعي في إطار تحالف أوبك بلس.
وكشفت تقارير رسمية عن زيادة الواردات الصينية من النفط الخام الشهر الماضي بمقدار 48.97 مليون طن متري، أو 11.53 مليون برميل يوميًا، وفقًا للإدارة العامة للجمارك، بارتفاع طفيف عن 11.13 مليون في سبتمبر الماضي، وبلغت واردات أكبر مشتر للنفط في العالم منذ بداية العام 473.22 مليون طن، أو 11.36 مليون برميل يوميًا، بزيادة 14.4% عن العام السابق.