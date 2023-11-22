أسعار النفط تهبط بأكثر من 4 %

هبطت أسعار النفط بشكل حاد بأكثر من أربعة بالمئة، خلال تعاملات الأربعاء، بعد تأجيل الاجتماع الوزاري لتحالف أوبك+ إلى 30 نوفمبر بعدما كان مقررًا عقده في 26 نوفمبر.

تحرك أسعار النفط

بحلول الساعة 1337 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.49 دولار، أو 4.2 بالمئة، إلى 79.00 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.32 دولار، أو 4.3 بالمئة، إلى 74.43 دولار.

وقالت أوبك في بيان إن أوبك+ أرجأت اجتماعها الوزاري إلى 30 نوفمبر بدلًا من 26 نوفمبر كما كان مقررًا في السابق، دون إبداء سبب للتأجيل.

وكان المحللون توقعوا قبل التأجيل أن من المرجح أن تقوم أوبك+ بتمديد أو حتى تعميق تخفيضات إمدادات النفط في العام المقبل.

وانخفضت أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط لأربعة أسابيع متتالية.

في سياق متصل، يتوقع بنك “مورغان ستانلي” أن يظل سعر البرميل من خام برنت مدعومًا عند مستويات حول 85 دولارًا، إذ يتوقع أن تستمر مجموعة المنتجين أوبك في كبح الإنتاج وتحقيق استقرار في مخزونات النفط إلى حد كبير عند المستويات الحالية.