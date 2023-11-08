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أسعار النفط تهبط 4% لأدنى مستوى منذ يوليو

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ صباحاً
أسعار النفط تهبط 4% لأدنى مستوى منذ يوليو
المواطن - فريق التحرير

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تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء بعدما أغلقت أمس على أدنى مستوى لها منذ يوليو الماضي.

وكان سعر النفط قد صعد بعدما قررت كل من السعودية وروسيا الالتزام بخفض طوعي في الإنتاج مقداره مليون برميل يوميًا للسعودية و300 ألف برميل يوميًا لروسيا إضافة إلى الخفض المقرر من قبل تحالف أوبك بلس.

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تراجع أسعار النفط

وعمقت أسعار النفط خسائرها عند إغلاق الأمس حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط 3.45 دولار، أو 4.3%، ليتحدد سعر التسوية ‏عند 77.37 دولار للبرميل، في حين انخفض خام برنت 3.57 دولار، أو 4.2%، ‏إلى 81.61 دولار عند التسوية، وهو أدنى سعر إغلاق لهما منذ يوليو.‏

ضعف مؤشر الدولار

وكانت أسعار النفط قد انتعشت في بداية التداول يوم أمس بعد أن خسر الخامان القياسيان نحو 6% في الأسبوع المنتهي في الثالث من نوفمبر مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط.

كما ساعد ضعف الدولار أسعار النفط، وانخفض مؤشر الدولار إلى 104.84، وهو الأضعف منذ 20 سبتمبر. ويعزز ضعف الدولار الطلب على مشتريات الخام من قبل حائزي العملات الأجنبية.

واردات الصين

وكشفت تقارير رسمية عن زيادة الواردات الصينية من النفط الخام الشهر الماضي بمقدار 48.97 مليون طن متري، أو 11.53 مليون برميل يوميا، وفقاً للإدارة العامة للجمارك، بارتفاع طفيف عن 11.13 مليون في سبتمبر الماضي، وبلغت واردات أكبر مشتر للنفط في العالم منذ بداية العام 473.22 مليون طن، أو 11.36 مليون برميل يوميا، بزيادة 14.4% عن العام السابق.

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