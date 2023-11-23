أسعار النفط تواصل التراجع

تراجعت أسعار النفط، الخميس، لتواصل خسائرها، بعد تأجيل اجتماع أوبك+؛ مما أجج توقعات بأن المجموعة قد لا تعمق تخفيضات الإنتاج العام المقبل.

برنت اليوم

وبحلول الساعة 14:34 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.40 دولار، أو حوالي 1.7 بالمائة، إلى 80.56 دولار للبرميل، بعد انخفاضها بما يصل إلى 4 بالمائة يوم الأربعاء.

وتراجع خام غرب تكساس الأمريكي بواقع 1.37 دولار، أي حوالي 1.4 بالمائة، إلى 75.73 دولار بعد انخفاضه بما يصل إلى 5 بالمائة في الجلسة السابقة.

تأجيل الاجتماع

وفي خطوة مفاجئة يوم الأربعاء، أجلت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء من بينهم روسيا اجتماعًا وزاريًّا كان من المتوقع أن يناقشوا فيه تخفيضات إنتاج النفط حتى 30 نوفمبر.

وقالت مصادر في أوبك+ في تصريحات نشرتها رويترز: إن المنتجين كانوا يجدون صعوبة في الاتفاق على مستويات الإنتاج قبل الاجتماع المقرر أصلًا في 26 نوفمبر، مما يشير إلى أن الخلاف مرتبط إلى حد كبير بثلاث دول إفريقية.