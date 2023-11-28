أسعار النفط تواصل الصعود بعد 4 جلسات من التراجع

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، تحت وطأة تراجع الدولار، لتنهي سلسلة من الخسائر استمرت على مدار أربع جلسات.

أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7 % لتصل إلى 80.55 دولاراً للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.7 % أيضًا، لتغلق عند 75.40 دولاراً للبرميل، بعد تراجعها لثلاث جلسات متتالية.

يأتي ذلك قبل اجتماع حاسم لتحالف أوبك+ من المتوقع أن يشهد زيادة تخفيضات الإنتاج وتمديدها، ضمن السياسة الإنتاجية التي ينتهجها التحالف منذ أكثر من عام.

خفض الإنتاج الطوعي

وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت أن المملكة قررت استمرار خفض الإنتاج الطوعي للنفط بمقدار مليون برميل يوميًا خلال شهر ديسمبر المقبل، إضافة إلى الخفض المقرر في إطار تحالف أوبك بلس.