أسعار النفط تواصل الصعود فوق 85 دولارًا للبرميل

واصلت أسعار النفط اليوم ارتفاعها بعد تأكيد كل من السعودية وروسيا على الالتزام بخفض طوعي في الإنتاج إضافة إلى الخفض المقرر في تحالف أوبك بلس.

أسعار النفط

وعند التسوية في جلسة الأمس ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً، أو 0.34%، إلى 85.18 دولار للبرميل، في حين جرت تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعة بنحو 31 سنتاً، أو 0.39%، إلى 80.82 دولار للبرميل.

خفض الإنتاج الطوعي

وكان مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة أعلن الأحد أن السعودية مستمرة في الخفض التطوعي لإنتاج النفط، البالغ مليون برميل يوميًّا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، وتم تمديده لاحقًا حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023م وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهر ديسمبر 2023، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًّا.

وأعلنت روسيا أيضًا أنها ستواصل خفضها الطوعي الإضافي بمقدار 300 ألف برميل يوميًا من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر.

ضعف مؤشر الدولار

وانتعشت أسعار النفط بعد أن خسر الخامان القياسيان نحو 6% في الأسبوع المنتهي في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط.

كما ساعد ضعف الدولار أسعار النفط. وانخفض مؤشر الدولار إلى 104.84، وهو الأضعف منذ 20 سبتمبر. ويعزز ضعف الدولار الطلب على مشتريات الخام من قبل حائزي العملات الأجنبية.