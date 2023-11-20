أسعار النفط تواصل الصعود وسط تراجع الدولار وترقب لاجتماع أوبك+

واصلت أسعار النفط الصعود، اليوم الاثنين، بعد تأرجح استمر يومين إذ يتطلع المستثمرون إلى اجتماع “أوبك+” بشأن الإنتاج الذي سيشكل توازنات السوق حتى عام 2024، كما أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى جعل السلع الرئيسية أكثر جاذبية.

خام برنت يتجاوز 81 دولاراً للبرميل

وتجاوز سعر خام برنت عتبة 81 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بأكثر من 4% يوم الجمعة الماضية عقب انخفاض بنفس النسبة في اليوم السابق. كما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 76 دولاراً.

من المقرر أن يجتمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤهم خلال نهاية الأسبوع الحالي لمراجعة وضع سوق الخام العالمية وتحديد الأولويات قبل العام الجديد. ومع انخفاض الأسعار منذ بداية العام حتى الآن بعد سلسلة من الخسائر استمرت أربعة أسابيع، هناك تكهنات بأنه سيتم تمديد خفض الإنتاج.

تمديد الخفض الطوعي

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع لدى “أي إن جي غروب” (ING Groep): “ما زلنا نتوقع أن تقوم المملكة العربية السعودية وروسيا بتمديد تخفيضاتهما الطوعية الإضافية إلى أوائل عام 2024.. لكن الأمر الأقل وضوحاً هو ما إذا كان التحالف ككل سيجري مزيداً من التخفيضات”.

واجهت أسعار النفط الخام رياحاً معاكسة كبيرة خلال الشهر الماضي مع تلاشي علاوة مخاطر الحرب الناتجة عن الحرب بين إسرائيل وحماس، وتصاعد المخاوف بشأن تخمة الإمدادات، بما في ذلك من الدول غير الأعضاء في “أوبك+”. ومع تضخم حجم المخزونات في الولايات المتحدة، وإشارة الفروق السعرية إلى ظروف أضعف، قلصت صناديق التحوط رهاناتها على صعود النفط إلى أقل مستوى منذ 20 أسبوعاً.