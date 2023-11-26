أسمنت القصيم توزع أرباحًا قيمتها 58.5 مليون ريال

قرر مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم (بالتمرير) اليوم الأحد بتاريخ 12-05-1445هـ الموافق 26-11-2023م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من عام 2023م.

أرباح أسمنت القصيم

وبحسب بيان الشركة على موقع تداول السعودية فإن إجمالي المبلغ الموزع يبلغ 58.5 مليون ريال فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 90 مليون سهم بواقع 0.65 ريال للسهم الوحد بنسبة توزيع تصل إلى 6.5% من قيمة السهم الاسمية

تاريخ الأحقية والتوزيع

وأشارت الشركة إلى أن تاريخ الأحقية سيكون يوم الخميس بتاريخ 16-05-1445هـ الموافق 30-11-2023م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق بينما سيكون تاريخ التوزيع يوم الأحد 04-06-1445هـ الموافق 17-12-2023م