توصية بتوزيع قرابة 71 مليون ريال أرباح الوطنية للتربية والتعليم الاتحاد يسعى لتعزيز صدارته الآسيوية 20 وظيفة شاغرة لدى هيئة المواصفات أسمنت القصيم توزع أرباحًا قيمتها 58.5 مليون ريال لويس كاسترو: نسعى لحسم التأهل غدًا حبس وزير الداخلية الكويتي الأسبق وآخرين 7 سنوات موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك بدوري الأبطال ياسين بونو يتفوق على ميندي وغروهي لقطات من استقبال كلية الملك فهد الأمنية للطلبة المستجدين التشكيل المثالي للجولة الـ14 بدوري روشن
قرر مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم (بالتمرير) اليوم الأحد بتاريخ 12-05-1445هـ الموافق 26-11-2023م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من عام 2023م.
وبحسب بيان الشركة على موقع تداول السعودية فإن إجمالي المبلغ الموزع يبلغ 58.5 مليون ريال فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 90 مليون سهم بواقع 0.65 ريال للسهم الوحد بنسبة توزيع تصل إلى 6.5% من قيمة السهم الاسمية
وأشارت الشركة إلى أن تاريخ الأحقية سيكون يوم الخميس بتاريخ 16-05-1445هـ الموافق 30-11-2023م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق بينما سيكون تاريخ التوزيع يوم الأحد 04-06-1445هـ الموافق 17-12-2023م