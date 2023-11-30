أسهل طريقة للتحقق من الاشتراك في التأمينات

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات أسهل طريقة للتحقق من الاشتراك للمستفيدين ومشتركي أنظمة التأمينات والتقاعد.
جاء ذلك ردًّا من التأمينات على سؤال مستفيد عبر منصة إكس، قال فيه: “السلام عليكم سجلتني الشركة بالتأمينات بعدما أكملت شهرين عندهم بتاريخ أول يوم باشرت العمل وطالع عندي مدة الاشتراك 29 يومًا ومفروض 60 يومًا.. ما المشكلة؟” وأجابت التأمينات عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: “يمكنك التحقق من حالة الاشتراك باستخدام الرابط التالي “اضغط هنا“، كما يمكن التسجيل والدخول لحسابك الرسمي في التأمينات الاجتماعية عبر الرابط “اضغط هنا“.
ويتم صرف المعاش لعملاء أنظمة التقاعد في يوم 25 من كل شهر ميلادي، في حين تصرف التأمينات المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في مطلع كل شهر ميلادي، وفي حال موافقته يوم الجمعة يتم في تلك الحالة صرف المستحقات يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم الصرف يوم الأحد.