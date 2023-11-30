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يغطي على جميع البيانات الأخرى مع ارتفاعات أسعار النفط

أسواق العالم تترقب اجتماع أوبك بلس وسط توقعات المحللين في أوروبا

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ صباحاً
أسواق العالم تترقب اجتماع أوبك بلس وسط توقعات المحللين في أوروبا
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار النفط وسط ترقب المتعاملين لاجتماع “أوبك+” المحوري المرتقب، اليوم الخميس، وسط مؤشرات على انتهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة، وهو ما طغى على زيادة مخزونات الخام الأمريكية.

ترقب عالمي لاجتماع أوبك بلس

وسيراقب المستثمرون العالميون، بخاصة في أوروبا، عن كثب الإجراءات التي سيتم اتخاذها في اجتماع أوبك + في نوفمبر، والذي سيلقي مزيدًا من الضوء على الخطوات التالية للدول الرئيسية المنتجة للنفط، بحسب “يورو نيوز”.

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ومن المقرر أن يعقد هذا الاجتماع اليوم الخميس الموافق 30 نوفمبر، وسيكون له تأثير جيد على أجندة المستثمرين العالميين حيث إن نتائجه لديها القدرة على تشكيل أسواق النفط في القارة وخارجها.

أهم توقعات محللي الأسواق

ومن المرجح أن تلتزم لجنة أوبك+ بتخفيضات الإمدادات في جدول أعمال هذا الشهر، ومع ذلك، هناك أيضًا فرص في أنها قد تتجه نحو تخفيضات أعمق في إنتاج النفط الخام. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار خام برنت في الآونة الأخيرة. وتقترب الأسعار حاليًّا من 81 دولارًا للبرميل، انخفاضًا من حوالي 98 دولارًا للبرميل في نهاية سبتمبر.

تحرك سعر خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 1.5 دولار ليستقر دون 78 دولارًا للبرميل، وسط تداولات متقلبة في ظل ترقب اجتماع “أوبك+”.

ارتفاع أسعار النفط

وارتفعت الأسعار وسط توقعات ببدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض تكاليف الاقتراض العام المقبل، وأن منظمة “أوبك” وحلفاءها قد يمددون أو يعمقون تخفيضات الإمدادات. ومع ذلك، واجه سعر خام غرب تكساس الوسيط ضغوطًا بمنطقة مقاومة فنية عند المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم.

وصعدت الأسعار قبل اجتماع “أوبك+” المؤجل والمقرر عقده اليوم الخميس، والذي أصبح الآن افتراضيًّا وليس بالحضور الشخصي. ومن المتوقع أن تضع مجموعة منتجي النفط سياسة الإنتاج لعام 2024، لكنها تعمل على حل خلاف حول حصص إنتاج بعض الأعضاء الأفارقة، وفقًا للمندوبين.

ترقب عالمي لاجتماع أوبك بلس

قالت ريبيكا بابين، كبيرة متداولي الطاقة في “سي آي بي سي برايفت ويلث” (CIBC Private Wealth)، في تصريحات لـ “بلومبرغ”: “يتضح تزايد الترقب في سوق النفط قبل الاجتماع. ورغم حدوث بعض التطورات الأساسية في أماكن أخرى بالأسواق، إلا أن ترقب اجتماع “أوبك” يغطي على جميع البيانات الأخرى”.

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