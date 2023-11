تشهد الرياض انطلاق الحدث التكنولوجي الأهم بالشرق الأوسط، بلاك هات الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو مؤتمر ومعرض رائد للأمن السيبراني يقام في المملكة العربية السعودية، بحضور أكثر من 40.000 متخصص في مجال أمن المعلومات وأكثر من 300 عارض وأكثر من 300 متحدث عالمي مشهور من أكثر من 120 دولة.

ويستهدف الحدث التكنولوجي الفريد، التركيز على تقديم قيمة حقيقية للحاضرين تخص مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني في مؤتمر Black Hat 2023، وفقًا لموقع “cybermagazine”.

ووفقًا لتقرير مجلة “cybermagazine”، ستشهد فعاليات Black Hat MEA أفضل وألمع خبراء الأمن السيبراني، والمتخصصين في أبحاث أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقرصنة الإلكترونية، والمديرين التنفيذيين للشركات الناشئة التي تتحدى الوضع الراهن، وكل هؤلاء سوف يشكلون مستقبل الأمن السيبراني في المنطقة، تحت قيادة المملكة العربية السعودية.

وانطلقت فعاليات Black Hat، بأكثر من 250 جلسة، وجوائز تصل إلى مليون ريال، حيث تقدم “بلاك هات” مسابقات وتحديات بجوائز تتعدى مليون ريال، مثل مسابقة “التقط العلم” التي تُعد أشهر مسابقة في الأمن السيبراني، وتتمحور فكرتها حول مجموعة من التحديات في كل مرحلة، كاستغلال الثغرات، وصد الهجمات، وفك المعلومات المشفرة، وغيرها.

كما تقدم، مسابقة “مكافآت الثغرات”، وهي عبارة عن منافسات حية لاكتشاف الثغرات البرمجية والبحث عن الأخطاء في مواقع الشركات، وتجربة اختراق الأجهزة الطبية التي تقدم تجربة تفاعلية عبر اختراق الأجهزة الطبية وكيفية حمايتها، وتحديات “اختراق العقود الإلكترونية” الذي يهدف للكشف عن الثغرات في العقود الإلكترونية ونقاط ضعفها وكيفية حمايتها، و”فك الأقفال” الذي يعتمد على تعريف الزوار على نقاط الضعف في الأقفال المختلفة، والتقنيات المستخدمة لاستغلالها، وكيفية حمايتها.

وتنطلق النسخة الثانية من فعالية الأمن السيبراني الأكثر حضورًا؛ “بلاك هات” تحت عنوان “تطورات قطاع الأمن السيبراني”، في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وتتناول جلسات الفعالية، التي ينظمها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة “تحالف”، وتستمر حتى الـ 16 من نوفمبر الجاري، مجموعة واسعة من الموضوعات المختصة بالأمن السيبراني، مثل: البرمجيات في الحروب الحديثة، والاختراقات المباشرة، وكيفية الحفاظ على الأمان والمرونة في المجتمع الرقمي، والتعامل مع برامج الفدية، والعديد من الموضوعات الأخرى.

تتضمن تحديات “بلاك هات” أيضًا، اختراق المدينة الذكية؛ الذي يتيح استغلال الثغرات الأمنية في البنية تحتية لمدينة افتراضية، واختراق “الدرونز” الذي يعتمد على كيفية التحكم في طائرات الدرونز عبر مسار مليء بالعقبات، واختراق الرقائق الإلكترونية الذي يدور حول فكرة استغلال إنترنت الأشياء والهواتف المحمولة للسيطرة عليها، وتحدي الهروب من الغرفة الذي يتمحور حول حل سلسلة من الألغاز والأحاجي ضمن إطار زمني محدود.

وأشار المشرف العام على الأمن السيبراني وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز المهندس محمد الشمراني، إلى أهمية هذا الحدث الذي سيناقش مستقبل الأمن السيبراني في ظل ما يشهده القطاع من تطورات.

وأفاد بأن هذه النسخة من “بلاك هات” ستستضيف متحدثين من أبرز خبراء الأمن السيبراني في كبرى الشركات العالمية، وستساعد الرؤى التي يقدمونها في رسم مستقبل الأمن السيبراني، من خلال جلسات تتناول العديد من الموضوعات المتخصصة في القطاع.

Day 1 of #BHMEA23 was an absolute BLAST 😍 Thank you all for joining us, see you again tomorrow!

It's not too late to register to attend Black Hat MEA – the show is ON until 16 November 2023.

Join us at the Riyadh Front Exhibition & Conference Centre, Saudi Arabia.… pic.twitter.com/yegJMxuZ0e

— Black Hat MEA (@Blackhatmea) November 14, 2023