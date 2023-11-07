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تقدم ترامب الآن في خمس ولايات حاسمة

أصوات بالحزب الديمقراطي تطالب بايدن بالانسحاب من سباق الرئاسة

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ صباحاً
أصوات بالحزب الديمقراطي تطالب بايدن بالانسحاب من سباق الرئاسة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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يعيش الرئيس الأمريكية جو بايدن أيامًا حرجة من حملته الرئاسية للترشح لانتخابات 2024، بخاصة بعدما قال أحد كبار الإستراتيجيين الديمقراطيين: إن جو بايدن يجب أن ينسحب من السباق الرئاسي لعام 2024، بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي أنه يتخلف عن دونالد ترامب في عدد من الولايات الحاسمة الرئيسية.

دعوة بايدن للانسحاب

وتساءل ديفيد أكسلرود، أحد مستشاري الرئيس السابق باراك أوباما في حملته الانتخابية لعام 2008، عما إذا كان من الحكمة أن يسعى بايدن لولاية ثانية في منصبه وسط مخاوف متزايدة بشأن عمره وتعامله مع الاقتصاد ومواقف السياسة الخارجية.

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وأضاف أن أرقام استطلاعات الرأي التي حصل عليها بايدن تبعث الكثير من الشك داخل الحزب الديمقراطي بشأن قدرة بايدن على الفوز بانتخابات الرئاسة 2024.

تقدم ترامب في استطلاعات الرأي

ويتقدم ترامب الآن في خمس ولايات حاسمة وهي: أريزونا، وجورجيا، وميشيغان، ونيفادا، وبنسلفانيا ــ والتي قد تكون حاسمة في تحديد نتيجة انتخابات العام المقبل.

وكشفت استطلاعات رأي جديدة، عن تراجع شعبية بايدن، أمام سلفه دونالد ترامب في 5 من الولايات الست الأكثر أهمية في السباق الرئاسي، وذلك قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية، إذ يواجه بايدن شكوكًا هائلة حول عمره، واستياء شديدًا من طريقة إدارته للاقتصاد، ومجموعة من القضايا الأخرى.

تراجع شعبية بايدن

وجاء في تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، أن استطلاعات الرأي أظهرت تراجع شعبية بايدن أمام منافسه الجمهوري المحتمل ترامب، بفوارق تتراوح من 3 إلى 10% في ولايات أريزونا، وجورجيا، وميشيجان، ونيفادا، وبنسلفانيا، بينما تفوق بايدن في ولاية ويسكونسن فقط، حيث تقدم بفارق نقطتين مئويتين.

ووفقًا للتقرير، قال معظم الناخبين الذين شملهم الاستطلاع في الولايات الست، التي فاز بها بايدن خلال الانتخابات الرئاسية السابقة: إن سياسات بايدن أضرت بهم.

وأفاد استطلاع جديد أجرته شبكة “إيه بي سي نيوز”، بأن الجمهوريين سلبيون بأغلبية ساحقة، حيث يعتقد 95% أن الأمور في هذا البلد تسير في الاتجاه الخاطئ، يليهم 76% من المستقلين و54% من الديمقراطيين.

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