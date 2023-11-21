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أطعمة لا تتناولها في الشتاء.. تضعف مناعتك

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٩ مساءً
أطعمة لا تتناولها في الشتاء.. تضعف مناعتك
المواطن - فريق التحرير

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مع حلول الشتاء، وانخفاض الحرارة تدريجيًا، فإن النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا في دعم أجهزة المناعة والحفاظ على مستويات الطاقة لدينا، وإمداد الجسم بالتدفئة اللازمة للتغلب على قرصة البرد.

ولكن على الرغم من دور النظام الغذائي القوى في الشتاء وكثرة الأطعمة الخضراء التي تعزز مناعة الجسم، إلا أنه على النقيض توجد أطعمة يجب تجنب تناولها وفقًا لموقع “onlymyhealth”، يعمل بعضها إلى إضعاف جهاز المناعة أو تزيد من خمول الجسم.

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أطعمة يجب تجنبها في الشتاء

1 الأطعمة المصنعة والسكرية

يمكن للأطعمة المصنعة والأنواع المحملة بالسكر أن تضعف جهاز المناعة، استبدل ذلك بالأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية بدلاً من الوجبات الخفيفة السكرية والحلويات المصنعة، لأنها يمكن أن تساهم في الالتهاب وتضر بالصحة العامة.

2. الإفراط في تناول الألبان

في حين أن منتجات الألبان يمكن أن تكون مصدرًا قيمًا للعناصر الغذائية، لكن الاستهلاك المفرط لها يمكن أن يؤدي إلى زيادة إنتاج المخاط أو عدم الراحة في الجهاز الهضمي، يمكن استبدالها ببدائل الألبان مثل حليب اللوز أو جوز الهند.

3. الأطعمة الدهنية والمقلية

الأطعمة الدهنية أو المقليات قد تكون مغرية في أشهر الشتاء لما تقدمه من دفء وشبع، ولكنها قد تسبب الإحساس بالخمول والتخمة كما قد تسبب زيادة الوزن، تجنب الإكثار من تناول الكثير منها ويمكن الحصول بدلًا من ذلك على مصادر دهون صحية مشبعة مثل زيت الزيتون والأفوكادو.

4. الأطعمة الغنية بالكافيين

الكثير من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الجفاف، وتعطيل أنماط النوم، وزيادة مستويات التوتر، بدلًا من الاعتماد على أكواب متعددة من القهوة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين، فكر في دمج شاي الأعشاب أو الماء الدافئ مع الليمون للبقاء رطبًا.

5. الأطعمة الباردة

تناول الأطعمة والمشروبات شديدة البرودة في فصل الشتاء، كما يمكن أن يجهد جهازك الهضمي، لذا اختر الأطعمة الأكثر دفئًا مثل الشوربات وشاي الأعشاب للحصول على الدفء الطبيعي لجسمك.

 

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