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أعراض إنفلونزا المعدة وطرق الوقاية منها

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٥ مساءً
أعراض إنفلونزا المعدة وطرق الوقاية منها
المواطن - فريق التحرير

قدمت مدينة الملك سعود الطبية العديد من النصائح للوقاية من إنفلونزا المعدة وأبرز أعراضها ومضاعفاتها.

أعراض إنفلونزا المعدة

وقالت المدينة عبر إنفوجراف لها اليوم إن إنفلونزا المعدة عبارة عن التهاب يصيب المعدة والأمعاء تسببه فيروسات عدة أهمها النوروفيروس وفيروس الروتا وليس لها صلة بالإنفلونزا التقليدية.

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وأشارت إلى أن الأعراض البارزة منها ما يلي:

  •  إسهال مائي وتشنجات البطن
  • ألم العضلات.
  • أو الصداع والحمى

المضاعفات وطرق الوقاية

أما أبرز المضاعفات المترتبة على المرض فتشمل، الجفاف خاصة لدى الرضع وكبار السن والذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي ونصحت للوقاية من المرض باتباع ما يلي:

  • عدم مشاركة الأدوات الخاصة مع الآخرين.
  • غسل اليدين جيدًا.
  • شرب الماء النظيف.
  • إعطاء الأطفال اللقاح المقاوم لالتهاب المعدة والأمعاء والمقاوم للفيروسات المسببة للمرض.

إنفلونزا المعدة

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