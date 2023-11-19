أعراض إنفلونزا المعدة وطرق الوقاية منها

قدمت مدينة الملك سعود الطبية العديد من النصائح للوقاية من إنفلونزا المعدة وأبرز أعراضها ومضاعفاتها.

أعراض إنفلونزا المعدة

وقالت المدينة عبر إنفوجراف لها اليوم إن إنفلونزا المعدة عبارة عن التهاب يصيب المعدة والأمعاء تسببه فيروسات عدة أهمها النوروفيروس وفيروس الروتا وليس لها صلة بالإنفلونزا التقليدية.

وأشارت إلى أن الأعراض البارزة منها ما يلي: