أعراض إنفلونزا المعدة وطرق الوقاية منها

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قدمت مدينة الملك سعود الطبية العديد من النصائح للوقاية من إنفلونزا المعدة وأبرز أعراضها ومضاعفاتها.
وقالت المدينة عبر إنفوجراف لها اليوم إن إنفلونزا المعدة عبارة عن التهاب يصيب المعدة والأمعاء تسببه فيروسات عدة أهمها النوروفيروس وفيروس الروتا وليس لها صلة بالإنفلونزا التقليدية.
وأشارت إلى أن الأعراض البارزة منها ما يلي:
أما أبرز المضاعفات المترتبة على المرض فتشمل، الجفاف خاصة لدى الرضع وكبار السن والذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي ونصحت للوقاية من المرض باتباع ما يلي: