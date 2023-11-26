أغلق التعليقات في حسابه .. كيف أغضب رياض محرز جماهير الأهلي ؟

أثار اللاعب الجزائري رياض محرز نجم الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، غضب جماهير الراقي، وذلك بعد التعادل أمس مع نادي الشباب بدون أهداف في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي.

وفقد الراقي فرصة الانفراد بتواجده في المركز الثالث في جدول الترتيب، بعد تعادله مع الشباب.

رد فعل رياض محرز

ونشر محرز عبر حساباته في منصة “إكس” وموقع “إنستجرام” صورًا له من مباراة الأهلي والشباب وهو يُعبر عن مدى رضاه بعد التعادل، مما أغضب جماهير الأهلي فتسبب الأمر في غلق محرز للتعليقات على حسابه في إنستجرام وحذف المنشور من منصة “إكس”.

ولم يخلق الفريقان أي فرص تهديفية، خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، في مباراة مقامة حاليًّا على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

واستمر الحال كما هو في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقبل المباراة، جاء تشكيل الراقي مكونًا من: “إدوارد ميندي، بسام الحريجي، إيبانيز، عبدالباسط هندي، عبدالله العمار، فرانك كيسيه، محمد المجحد، رياض محرز، فيجا، ماكسيمين، فراس البريكان”.

بينما جاء تشكيل نادي الشباب مكونًا من: “كيم سيونج جو، فواز الصقور، إياجو سانتوس، رومان سايس، حمد اليامي، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، فهد المولد، يانيك كاراسكو، كارلوس جونيور”.