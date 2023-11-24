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مكة المكرمة تشهد أجواء رائعة ومشاعر خاشعة

أفضل وقت لأداء العمرة وأقل الأيام ازدحامًا

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٢ مساءً
أفضل وقت لأداء العمرة وأقل الأيام ازدحامًا
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، أن مكة المكرمة تشهد أجواء رائعة ومشاعر خاشعة بتواجد ضيوف الرحمن.

أفضل وقت لأداء العمرة

وقال الربيعة في تدوينة له عبر حسابه بمنصة إكس: إن أفضل وقت لأداء العمرة: من 7:30ص- 10:30ص ومن 11م- 2ص، أما أقلّ الأيّام ازدحامًا: فهي الأحد- الثلاثاء- الأربعاء.

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حجز العمرة

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أنه يمكن إصدار تصريح العمرة حسب المواعيد المتاحة في تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا.

ويُعد تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.

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