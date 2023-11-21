أفضل 3 لاعبين تمريرًا في دوري روشن

شهدت منافسات دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين، وخطف أشرف المهديوي الأنظار مع فريقه التعاون بدقة تمريراته.

أفضل اللاعبين تمريرًا

ويُقدم أشرف المهديوي مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ليتصدر قائمة الأكثر منحًا للتمريرات الناجحة منذ بداية دوري روشن السعودي بـ901 تمريرة، خلال 12 مباراة، كما صنع هدفين.

ويحتل نجم النصر، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش المركز الثاني في القائمة برصيد 806 تمريرات، خلال 10 مباريات، يليه النجم الإسكتلندي جاك هيندري، حيث شارك في 13 مباراة مع الاتفاق، وقام بـ797 تمريرة.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ13، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ35 نقطة، ثم النصر بـ31 نقطة، يليه الأهلي بـ26 نقطة، ثم التعاون 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد والفتح.

ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ22 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة بـ16 نقطة، يليه ضمك والشباب برصيد 15 نقطة، ثم الخليج وأبها بـ13 نقطة، الرياض 12 نقطة، والطائي 11 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.