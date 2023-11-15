أكبر تراجع لـ الدولار في عام 2023

هبط الدولار الأمريكي بأكبر قدر خلال سنة، بعد أن دفعت بيانات التضخم الضعيفة المضاربين لتكثيف الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في تخفيض أسعار الفائدة مع حلول منتصف 2024، ما قلص عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

تراجع مؤشر الدولار

تراجع مؤشر بلومبرغ للدولار 1.3% أمس، ما يُعد أكبر هبوط من نوعه منذ نوفمبر 2022. وبقي قريبًا اليوم الأربعاء من سعر إغلاق اليوم السابق، ما ساعد على صعود عملتي الوون والرينغيت بأعلى نسبة بين العملات الآسيوية. جاءت هذه التحركات بعد صدور تقرير بيَّن أن تباطؤ التضخم الرئيسي والتضخم الأساسي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال أكتوبر الماضي فاق توقعات خبراء الاقتصاد.

أحدث صدور البيانات تغيرات كبيرة في أنحاء الأسواق المالية على مستوى العالم، إذ يتوقع المضاربون أن تنجح عمليات رفع أسعار الفائدة بشدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في كبح أسوأ صعود لمعدلات التضخم منذ ثمانينيات القرن الماضي. وقلص ذلك عوائد السندات، ما أضعف تحفيز المستثمرين الأجانب على نقل الأموال إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية وعزز ارتفاع الأصول الخطرة على غرار الأسهم الأمريكية وأسهم الأسواق الناشئة.

صعود الدولار

صعد الدولار الأمريكي في غالبية العام الحالي على خلفية زيادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية. لكن هذه الديناميكية بدأت تعمل في الاتجاه العكسي أمس الثلاثاء، عندما تراجع الدولار أمام كافة العملات الرئيسية العالمية تقريبًا إذ أخذ المضاربون بحسبانهم توقعات تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بنحو نصف نقطة مئوية مع حلول يوليو المقبل.

أوضح سايمون هارفي من شركة “مونيكس” (Monex): “خلال الأسابيع الأخيرة، بدا الأمر كأنه إحجام عن شراء الدولار بسبب البيانات الداعمة لسردية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لمدة أطول، ولا عجب أن نشاهد عملات أجنبية أوروبية وعملات شديدة التقلب تصعد أمام الدولار الأمريكي مع انتشار توقعات تخفيض سعر الفائدة”.