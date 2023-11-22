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بعد مرور 13 جولة

أكثر الحراس تصديًا للفرص بدوري روشن

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٨ مساءً
أكثر الحراس تصديًا للفرص بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منافسات دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من العديد من حراس المرمى، ليتصدر الحارس السويدي رينيه جاكوب قائمة مميزة.

جاكوب في صدارة القائمة

وقدم حارس المرمى رينيه جاكوب، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في الدوري هذا الموسم، وينفرد بصدارة أكثر الحراس تصديًا للفرص حتى الآن برصيد 52 تصديًا.

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ويتواجد حارس مرمى الرياض، الأوروغوياني مارتن كامبانيا في المركز الثاني بالقائمة برصيد 44 تصديًا، بالتساوي مع حارس الطائي، البرازيلي فيكتور براغا، حارس أبها، الروماني تشيبريان تاتاروشانو.

رينيه جاكوب
جاكوب

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ13، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ35 نقطة، ثم النصر بـ31 نقطة، يليه الأهلي بـ26 نقطة، ثم التعاون 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد والفتح.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ22 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة بـ16 نقطة، يليه ضمك والشباب برصيد 15 نقطة، ثم الخليج وأبها بـ13 نقطة، الرياض 12 نقطة، والطائي 11 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.

الحزم
لاعبو الحزم – المصدر @alhazem_fc

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