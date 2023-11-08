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قبل انطلاق منافسات الجولة الـ13

أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك بدوري روشن

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٨ مساءً
أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، تألقًا لافتًا من حراس المرمى، ولعبوا دورًا كبيرًا في نتائج فرقهم، لحفاظهم على نظافة الشباك في العديد من المباريات.

غروهي وبونو في صدارة القائمة

ويتصدر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي صدارة قائمة الشباك النظيفة بـ6 مباريات، بالتساوي مع حارس الهلال، المغربي الدولي ياسين بونو.

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ياسين بونو
بونو – المصدر @Alhilal_FC

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، إلى أن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، البرازيلي مايلسون يحتل المركز الثالث بـ5 مباريات، متساويًا مع حارس الأهلي، السنغالي إدوارد ميندي.

إدوارد ميندي أمام الحزم
ميندي – المصدر @ALAHLI_FC

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ قبل انطلاق الجولة الـ13، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ32 نقطة، ثم النصر بـ28 نقطة، يليه التعاون والأهلي 25 نقطة، ثم الفتح برصيد 23 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز السادس بـ21 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق، ثم الوحدة برصيد 16 نقطة، ثم الفيحاء بـ15 نقطة متساويًا مع الشباب، ثم ضمك بـ14 نقطة، يليه أبها بـ13 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع الرياض، يليه الخليج بـ10 نقاط، ثم الأخدود والحزم بـ7 نقاط، ويتذيل الرائد الترتيب بـ6 نقاط.

الهلال
بونو ولاعبي الدفاع – المصدر @Alhilal_FC

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