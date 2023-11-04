أكثر من نصف مليون متبرع عبر منصة ساهم لإغاثة غزة

تواصل منصة ساهم تلقي تبرعات الشعب السعودي لإغاثة الفلسطينيين في غزة والتي انطلقت قبل يومين بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتتم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

تبرعات غزة

وحتى الساعة الثامنة من مساء السبت الرابع من نوفمبر الجاري بلغ إجمالي التبرعات على منصة ساهم 297,184,854 ريالًأ تبرع بها 504,703 أشخاص فيما لا تزال عمليات التبرع مستمرة.

وكان خادم الحرمين الشريفين تبرع لهذه الحملة بمبلغ وقدره 30 مليون ريال، كما عن تبرع ولي العهد بمبلغ 20 مليون ريال، فيما توالت التبرعات على المنصة من جموع الشعب السعودي الذي يصطف خلف القيادة لتقديم المساعدات الإنسانية ونصرة الفلسطينيين في غزة.

وقال مركز الملك سلمان للإغاثة عبر موقع المنصة : الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بحاجتكم للوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب.

رابط منصة ساهم

ويمكن التبرع للحملة عبر منصة “ساهم” على الرابط الإلكتروني كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحي، أو تحميل تطبيق “ساهم” على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وقوقل بلاي.