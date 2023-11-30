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أكبر مهرجان موسيقي في المنطقة والعالم

أكثر من 200 فنان على مدار ثلاثة أيام في مدل بيست ساوندستوم

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
أكثر من 200 فنان على مدار ثلاثة أيام في مدل بيست ساوندستوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ، عودة أكبر مهرجان موسيقي في المنطقة والعالم، مدل بيست ساوندستوم.

وقال تركي آل الشيخ عبر منصة إكس: “جاهزين لعودة أكبر مهرجان موسيقي في المنطقة والعالم، مدل بيست ساوندستوم قرب، وراجعلكم هالسنة بأكثر من 200 فنان على مدار ثلاثة أيام.. احجز تذكرتك الآن على هنا“.

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موسم الرياض

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.

ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب منطقة بوليفارد سيتي عبر تطبيق وموقع webook من خلال الرابط: هنا.

 

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