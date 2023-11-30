أكثر من 200 فنان على مدار ثلاثة أيام في مدل بيست ساوندستوم

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أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ، عودة أكبر مهرجان موسيقي في المنطقة والعالم، مدل بيست ساوندستوم.
وقال تركي آل الشيخ عبر منصة إكس: “جاهزين لعودة أكبر مهرجان موسيقي في المنطقة والعالم، مدل بيست ساوندستوم قرب، وراجعلكم هالسنة بأكثر من 200 فنان على مدار ثلاثة أيام.. احجز تذكرتك الآن على هنا“.
ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.
ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب منطقة بوليفارد سيتي عبر تطبيق وموقع webook من خلال الرابط: هنا.
جاهزين لعودة أكبر مهرجان موسيقي في المنطقة و العالم.
مدل بيست ساوندستوم قرب !
وراجعلكم هالسنة بأكثر من ٢٠٠ فنان على مدار ثلاثة ايام.
احجز تذكرتك الان علىhttps://t.co/QgzeFymQdC pic.twitter.com/6e1tDU7qs6
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 30, 2023