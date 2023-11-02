أكثر من 50 طبيبًا وطبيبة في مؤتمر الطب التجميلي بالرياض 

ينطلق المؤتمر الثاني للجمعية العلمية للطب التجميلي غدًا الجمعة الموافق 3 نوفمبر، بحضور أكثر من 50 طبيبًا وطبيبة من المختصين والمهتمين، في تجمع يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، ومشاركة عدد من الخبراء العالميين والمحليين والمختصين في الطب التجميلي، من المملكة والدول العربية، وأمريكا وأوروبا، والمقام في فندق فيرمونت الرياض، تحت مظلة “هيئة التخصصات الصحية” بواقع 16 ساعة تعليمية.

مؤتمر الطب التجميلي

من جهته، أوضح محمد الخويلد نائب رئيس المؤتمر: أن المؤتمر هذا العام يستهدف المؤتمر تطوير وتنمية المعلومات في مجال الطب التجميلي لجميع المهتمين والممارسين الصحيين في هذا المجال، حيث يمثل فرصة الالتقاء بأهم وأشهر الأطباء والاستشاريين في قطاع الطب التجميلي، والحديث إليهم وسماع استشارتهم وآرائهم حول مستجدات التقنيات العلاجية، وغيرها من النصائح والإرشادات التي يهتم بها الجمهور.

موضوعات عديدة

وأضاف “الخويلد” أن مؤتمر الطب التجميلي يتناول هذا العام عددًا من الموضوعات موجهة لكافة المجتمع الطبي بشكل عام، حيث يختصر الكثير من الوقت والجهد ليقدم مخرجات عالية الجودة، ويتضمن المؤتمر 70 محاضرة علمية وورش عمل خاصة في أحدث التقنيات والإجراءات التجميلية في العالم وآخر ما توصلت إليه التقنيات العالمية في هذا المجال، بمشاركة نخبة من المتحدثين.