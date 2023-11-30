ألعاب الأركيد في منطقة وندر جاردن تبهج زوار موسم الرياض بيان مشترك.. الاتفاق على إنشاء مجلس التنسيق السعودي البرازيلي 5 أسباب لانفجار إطار السيارة على الطريق.. ونصائح مهمة لقائد المركبة 222 مليون دولار أرباح MBC من طرح أسهمها في تداول سعود المعجب رئيساً لجمعية النواب العموم العرب العشب والكلأ على مد البصر في القوز بعد الحالة المطرية لعبة موبايل تتفوق على بابجي بإيرادات قيمتها 1.8 مليار دولار مكافحة المخدرات تعلن نتائج القبول لرتبة جندي أول وجندي ماسك يهاجم شركات كبرى أوقفت إعلاناتها على إكس إيداع معاش الضمان الاجتماعي شاملاً دعم الحقيبة المدرسية
تجسد ألعاب الأركيد في منطقة وندر جاردن، إحدى المناطق الترفيهية في موسم الرياض 2023، حالة من الترابط بين ألعاب جيل الماضي والحاضر، لتبث الفرح بين زوار الموسم، إذ تعد اللعبة واحدة من أشهر ألعاب فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وحاليا من أحدث الألعاب الإلكترونية التي شهدت تطورًا تكنولوجيًا ورقميًا ملموسًا على مدى خمسة أجيال متعاقبة.
وتحتوي منطقة وندر جاردن على صالتي ألعاب أركيد بواقع 60 لعبة، إضافة إلى 17 محطة ألعاب في مناطق فرعية متفرقة، وتعد اللعبة من أكثر الألعاب شيوعا في المنطقة التي تشهد إقبالا واسعا، وخصوصًا من العائلات الذين يقضون أوقاتا ممتعة مع أطفالهم، حيث تقدم بعض تلك الألعاب الهدايا للأطفال في أجواء مليئة بالمتعة والتحدي.
ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة المقام تحت شعار Big Time بالعديد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، حيث يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب منطقة وندر جاردن عبر تطبيق وموقع webook من خلال الرابط: http://onelink.to/wbkapp .