ألعاب الأركيد في منطقة وندر جاردن تبهج زوار موسم الرياض

تجسد ألعاب الأركيد في منطقة وندر جاردن، إحدى المناطق الترفيهية في موسم الرياض 2023، حالة من الترابط بين ألعاب جيل الماضي والحاضر، لتبث الفرح بين زوار الموسم، إذ تعد اللعبة واحدة من أشهر ألعاب فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وحاليا من أحدث الألعاب الإلكترونية التي شهدت تطورًا تكنولوجيًا ورقميًا ملموسًا على مدى خمسة أجيال متعاقبة.



وتحتوي منطقة وندر جاردن على صالتي ألعاب أركيد بواقع 60 لعبة، إضافة إلى 17 محطة ألعاب في مناطق فرعية متفرقة، وتعد اللعبة من أكثر الألعاب شيوعا في المنطقة التي تشهد إقبالا واسعا، وخصوصًا من العائلات الذين يقضون أوقاتا ممتعة مع أطفالهم، حيث تقدم بعض تلك الألعاب الهدايا للأطفال في أجواء مليئة بالمتعة والتحدي.



ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة المقام تحت شعار Big Time بالعديد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، حيث يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب منطقة وندر جاردن عبر تطبيق وموقع webook من خلال الرابط: http://onelink.to/wbkapp .