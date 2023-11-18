ألفارو ميدران حائر بين التعاون والاتفاق

تُسيطر حالة من الغموض على مستقبل النجم الإسباني ألفارو ميدارن مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون خلال الفترة المقبلة.

ألفارو ميدران لم يحسم موقفه

وتلقى وكيل أعمال ألفارو ميدران عرضين من التعاون والاتفاق، ولكن الأخير أكبر من الناحية المادية، ولكن اللاعب لم يتخذ قراره النهائي سواء بتجديد عقده أو الموافقة على العرض الجديد، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

ويرتبط ألفارو ميدران بعقد عم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون حتى يونيو عام 2024، وسيدخل الفترة الحرة رسميًا بداية شهر يناير المقبل، ما يمنحه الحق للتفاوض والتوقيع مع أي ناد بالمجان.

ويُعد ألفارو ميدران من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، وشارك معه في 12 مباراة هذا الموسم، وساهم في تسجيل 8 أهداف، بعدما تمكن من هز الشباك مرتين، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

التعاون يستعد لمواجهة الرياض

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره الرياض على ملعبه في بريدة، يوم 24 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل سكري القصيم المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.