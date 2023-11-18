Icon

السعودية تسير أولى طلائع الجسر البحري لإغاثة الفلسطينيين في غزة Icon “التلفزيون”.. مسرحية فكاهية لأشهر نجوم الكوميديا في بوليفارد سيتي Icon الإصابة تبعد هالاند عن مواجهة اسكتلندا Icon ألفارو ميدران حائر بين التعاون والاتفاق Icon العروض الإنجليزية تُهدد استمرار روبن نيفيز Icon سبب يُصعب رحيل فيرمينو عن الأهلي Icon تصرف صادم من راموس مع جماهير ريال مدريد Icon نجم النصر في طريقه للهلال! Icon اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن.. التدخين أحد الأسباب الرئيسة للإصابة بالمرض Icon خلال أسبوع.. ضبط 17556 مخالفاً بينهم 12 متورطاً في جرائم موجبة للتوقيف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد نهاية عقده الحالي

ألفارو ميدران حائر بين التعاون والاتفاق

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٤ مساءً
ألفارو ميدران حائر بين التعاون والاتفاق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُسيطر حالة من الغموض على مستقبل النجم الإسباني ألفارو ميدارن مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون خلال الفترة المقبلة.

ألفارو ميدران لم يحسم موقفه

وتلقى وكيل أعمال ألفارو ميدران عرضين من التعاون والاتفاق، ولكن الأخير أكبر من الناحية المادية، ولكن اللاعب لم يتخذ قراره النهائي سواء بتجديد عقده أو الموافقة على العرض الجديد، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كينيا

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كينيا

رقمان قياسيان لـ رونالدو بعد فوز البرتغال ضد ليشتنشتاين

رقمان قياسيان لـ رونالدو بعد فوز البرتغال ضد ليشتنشتاين

ألفارو ميدران
ألفارو

ويرتبط ألفارو ميدران بعقد عم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون حتى يونيو عام 2024، وسيدخل الفترة الحرة رسميًا بداية شهر يناير المقبل، ما يمنحه الحق للتفاوض والتوقيع مع أي ناد بالمجان.

ويُعد ألفارو ميدران من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، وشارك معه في 12 مباراة هذا الموسم، وساهم في تسجيل 8 أهداف، بعدما تمكن من هز الشباك مرتين، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

ألفارو ميدران في كأس الملك
ميدران – المصدر @KingCupSA

التعاون يستعد لمواجهة الرياض

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره الرياض على ملعبه في بريدة، يوم 24 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل سكري القصيم المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.

التعاون
لاعبو الفريق – المصدر @AltaawounFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إدارة تعليم الرياض تحدد موعد بدء الدوام الشتوي
السعودية اليوم

إدارة تعليم الرياض تحدد موعد بدء الدوام...

السعودية اليوم
طاهر محمد طاهر رجل مباراة المقاولون ضد الأهلي
الرياضة

طاهر محمد طاهر رجل مباراة المقاولون ضد...

الرياضة
مطار الأحساء يسجل أعلى كمية للأمطار بـ23.3 ملم
السعودية اليوم

مطار الأحساء يسجل أعلى كمية للأمطار بـ23.3...

السعودية اليوم
السعودية اليوم

أماكن لا تحتاج تصريحًا للتخييم والتنزه بـ...

السعودية اليوم
الشتاء يبدأ أرصاديًا 1 ديسمبر وفلكيًا 22 ديسمبر
السعودية اليوم

الشتاء يبدأ أرصاديًا 1 ديسمبر وفلكيًا 22...

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو يستهدف الهاتريك الثاني أمام ضمك
الرياضة

كريستيانو رونالدو يستهدف الهاتريك الثاني أمام ضمك

الرياضة
3 إنذارات حمراء من الأرصاد في المنطقة الشرقية
السعودية اليوم

3 إنذارات حمراء من الأرصاد في المنطقة...

السعودية اليوم
طيران الرياض تكشف تفاصيل إبرام صفقة طائرات كبرى جديدة
السعودية اليوم

طيران الرياض تكشف تفاصيل إبرام صفقة طائرات...

السعودية اليوم