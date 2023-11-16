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منع أنشطة الصيد والاحتطاب داخل نطاقها

أماكن لا تحتاج تصريحًا للتخييم والتنزه بـ ‏⁧محمية الإمام تركي

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ضوابط التخييم والتنزه داخل نطاق المحمية، بعد الحصول على التصريح اللازم من خلال الموقع الرسمي للهيئة، وتقديم البيانات والمستندات الرسمية لاستيفاء كافة الإجراءات.

وكشفت الهيئة عن أهم المناطق التي يٌسمح فيها التخييم والتنزه والأماكن الممنوع فيها ذلك.

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أهم الأماكن

1- منطقة التيسية وشمال التيسية، يمنع فيها بشكل كامل أنشطة التنزه والتخييم إلا من خلال البرامج السياحية المقامة من قبل الهيئة.

2- منطقة الحجرة وشمال طريق حائل رفحاء الجديد: يسمح بالتنزه لجميع الزوار واستخدام خيم المبيت الشخصية، دون الحاجة للحصول على تصريح، كما يمكن لأهالي المنطقة التقدم بالحصول على تصريح التخييم داخل نطاق الرعي المخصص.

3- باقي مناطق المحمية: يسمح فيها بالتنزه واستخدام خيم المبيت الشخصية دون الحاجة للحصول على تصريح، كما يمكن لجميع الزوار ممارسة نشاط التخييم وذلك بعد الحصول على التصريح الفوري من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وفق الشروط والأحكام.

منع الصيد والاحتطاب

وشددت الهيئة على منع أنشطة الصيد والاحتطاب داخل نطاقها، والابتعاد عن الممارسات التي تلحق الضرر بالبيئة كإشعال النار بشكل مباشر على الأرض؛ وذلك لضمان حماية الطبيعة والتنوع الأحيائي، طبقًا لمعايير الاستدامة البينية.

وترحب المحمية بجميع الزوار من داخل وخارج المملكة للاستمتاع بمختلف الفعاليات وأنشطة السياحة البيئية المعلن عنها في موقعها الإلكتروني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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