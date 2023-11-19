أمانة القصيم تباشر تجمعات الأمطار في بريدة بـ 356 معدة وآلية

كثفت أمانة منطقة القصيم جهودها الميدانية لتصريف مياه الأمطار التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام، وذلك في الطرق والشوارع والأحياء السكنية بمدينة بريدة، من خلال استخدام أكثر من 356 من المعدات والآليات وبجهود 76 فرقة شملت 480 من الكوادر البشرية وتمت معالجة بعض تجمعات المياه المؤقتة بسحب 15615 م3 بالمعدات وكذلك سحب 54642 م3 من المياه عبر محطات السيول وإزالة الأتربة وإصلاح المسارات التي أثرت عليها السيول.

عمل متواصل

ولا تزال فرق الأمانة تعمل في جميع الشوارع والميادين العامة خلال هذه الأيام والأيام القادمة وعلى مدار الساعة تحسبًا للأمطار المتوقعة، ومن جانب آخر واصلت أمانة منطقة القصيم البرامج التوعوية المقدمة للمواطنين والمقيمين للتعامل الأمثل مع الحالة المطرية باتباع الإرشادات أثناء هطول الأمطار وجريان السيول وتؤكد البقاء بالمنازل والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة وعدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار وتخفيف السرعة أثناء القيادة.

أمطار القصيم

من جهتها، أعلنت أمانة منطقة القصيم، ممثلة بمركز القيادة والتحكم والمراقبة ومواقع تجمع السيول بمدينة بريدة، أنه تم تسجيل أعلى كمية أمطار هو حي الإسكان ببريدة، حيث بلغت الكمية 11.4 ملم، وتمت عملية الرصد من يوم السبت الموافق 4/ 5/ 1445 الساعة الثانية ظهرًا حتى اليوم الأحد الموافق 5/ 5/ 1445 الساعة الثانية ظهرًا.