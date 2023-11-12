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خلال الربع الرابع من العام الجاري 2023

أمانة القصيم تطرح 82 فرصة استثمارية بمدينة بريدة

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ مساءً
أمانة القصيم تطرح 82 فرصة استثمارية بمدينة بريدة
المواطن - فريق التحرير

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تطرح أمانة منطقة القصيم ممثلة بالإدارة العامة للاستثمارات (82) فرصة استثمارية ببريدة أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص وذلك خلال الربع الرابع من العام الجاري 2023.

فرص استثمارية متنوعة

وتنوعت الفرص الاستثمارية المعلنة عنها ما بين أنشطة صحية، ورياضية وترفيهية، وأنشطة تجارية، وتهدف أمانة منطقة القصيم من ذلك لتحقيق توازن تنموي بالمنطقة مع القطاع الخاص لرفع جودة الحياة وإيجاد خيارات استثمارية متنوعة.

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وأوضحت أمانة منطقة القصيم أن بيانات الفرص الاستثمارية متاحة لكافة المستثمرين عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص) الإلكترونية حيث بإمكان المستثمر الاطلاع على كافة تفاصيل الفرصة والموقع الجغرافي لها.

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