أمانة جدة تحرر الطرق الرئيسة المتأثرة بمياه الأمطار

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أعلنت أمانة محافظة جدة تحرير الطرق الرئيسة المتأثرة بتجمعات مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة يوم أمس، مؤكدة انسيابية الحركة المرورية في جميع المحاور والأنفاق.
وبينت الأمانة استمرار أعمال الخطة الميدانية، لاستكمال معالجة الشوارع الداخلية والمواقع المتبقية من تجمعات المياه التي خلفتها الحالة المطرية يوم أمس، حيث بلغت معدلات الهطول أعلى من 66 ملم، مشيرة إلى أن خطة الأمطار يجري تنفيذها عبر أكثر من 3,333 فرداً و1,691 معدة وآلية، تم توزيعها على نطاق 16 بلدية فرعية و 17 مركزاً للإسناد، وتنفذ مهامها بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث والجهات ذات العلاقة، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الأمطار الحالي.
يذكر أن أمانة جدة بدأت استعداداتها للموسم منذ وقت مبكر عبر اجتماعات لجنة الأمطار وتنفيذ الفرضيات، بالإضافة إلى صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد.