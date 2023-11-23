Icon

الأخضر الأولمبي في المجموعة الثالثة بكأس آسيا Icon ‫صالح بن حميد يؤم المصلين لصلاة الجمعة في مسجد الملك فيصل بإسلام أباد Icon كيف تحولت وجهة ساديو ماني من الأهلي للنصر؟ Icon ريف السعودية يُطلق عيادات النحل في 4 مناطق Icon التجارة تستدعي مركبات فورد F-150 لخلل يرفع مخاطر وقوع الحوادث Icon رسميًا.. هيئة التأمين تبدأ العمل باعتبارها جهة تنظيمية مستقلة Icon الحصيني يتوقع استمرار الحالة المطرية إلى الغد على معظم المناطق Icon شاهد.. جريان سيول جنوب العويقيلة بالحدود الشمالية Icon انخفاض الصادرات البترولية السعودية 17.1% إلى 83.1 مليار ريال Icon وظائف بـ الشركة السعودية للخدمات المحدودة SSCL في عدة مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تحتوي على نسب عالية للنيكوتين غير مطابقة للمواصفات

أمانة جدة تضبط كميات كبيرة من مشتقات التبغ مجهولة المصدر

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٤ مساءً
أمانة جدة تضبط كميات كبيرة من مشتقات التبغ مجهولة المصدر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة أمس، عدداً من محال بيع منتجات “التبغ”، في حملة استباقية أسفرت عن رصد كميات من النكهات الإلكترونية تحتوي على نسب عالية للنيكوتين غير مطابقة للمواصفات، ومجهولة المصدر.

جولات رقابية

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية نفذت جولات على عدد من المحال لبيع المعسل والسجائر وغيرها من منتجات التبغ، ضمن حملة مشتركة بحي “المروة” ضُبط خلالها على عدد من المخالفات تشمل بيع منتجات تبغ غير مطابقة للمواصفات ومنتجات تحتوي على عبارات وصور مخالفة، إضافة إلى بيع منتجات مجهولة المصدر ومخالفة وعدة مخالفات، حيث تم إتلاف 938 من النكهات الإلكترونية، و19 كيلو لمعسلات مجهولة المصدر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

قد يهمّك أيضاً
الطائرة الإغاثية السعودية الـ14 تصل مطار العريش

الطائرة الإغاثية السعودية الـ14 تصل مطار العريش

توقع نمو اقتصاد السعودية بنسبة 4.1% في العام القادم

توقع نمو اقتصاد السعودية بنسبة 4.1% في العام القادم

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء
صحة وطب‎

10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء

صحة وطب‎
طفل يُقتل كل 15 دقيقة في غزة!
العالم

طفل يُقتل كل 15 دقيقة في غزة!

العالم
الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن التوقيع
آخر الاخبار

الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن...

آخر الاخبار
نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا
مشاهير

نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا

مشاهير
أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن الاتحاد
الرياضة

أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن...

الرياضة
القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج

الرياضة
ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان جيرمان
الرياضة

ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان...

الرياضة
لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال ومومباي سيتي
الرياضة

لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال...

الرياضة