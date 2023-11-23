أمانة جدة تضبط كميات كبيرة من مشتقات التبغ مجهولة المصدر

ضبطت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة أمس، عدداً من محال بيع منتجات “التبغ”، في حملة استباقية أسفرت عن رصد كميات من النكهات الإلكترونية تحتوي على نسب عالية للنيكوتين غير مطابقة للمواصفات، ومجهولة المصدر.

جولات رقابية

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية نفذت جولات على عدد من المحال لبيع المعسل والسجائر وغيرها من منتجات التبغ، ضمن حملة مشتركة بحي “المروة” ضُبط خلالها على عدد من المخالفات تشمل بيع منتجات تبغ غير مطابقة للمواصفات ومنتجات تحتوي على عبارات وصور مخالفة، إضافة إلى بيع منتجات مجهولة المصدر ومخالفة وعدة مخالفات، حيث تم إتلاف 938 من النكهات الإلكترونية، و19 كيلو لمعسلات مجهولة المصدر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.