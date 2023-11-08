أمانة جدة تعلن عن وظائف شاغرة عبر منصة جدارات

أعلنت أمانة محافظة جدة عن توفر وظائف شاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة (السابعة)، وذلك من خلال التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية عبر منصة جدارات على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف:

– المرتبة السابعة (عدد 12).

الشروط والضوابط العامة:

– خريجو وخريجات الدرجة العلمية (البكالوريوس).

– خريجو وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية وما يعادلها.

– الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ثم التربوية.

– يشترط توفر معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– يشترط أن يكون سبق لها حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين على المرتبة السادسة والسابعة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال المقابلة الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة سيتم استبعاد المرشح.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من يوم الأحد 28/ 4/ 1445هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى يوم الخميس 2/ 5/ 1445هـ.