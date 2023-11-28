استقرار أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 6 أشهر لحظة توثيق عمل بطولي لإنقاذ عمال علقوا بنفق لمدة 16 يومًا شعار الرياض إكسبو 2030 يزين سماء العاصمة موعد مباراة الريال ضد نابولي والقنوات الناقلة أمانة جدة تكثف مراقبتها على الباعة الجائلين وتصادر 2.3 طن خضراوات وفواكه فيصل بن بندر ونائبه: أفكار متنوعة للمستقبل في إكسبو الرياض 2030 لا أهداف في مباراة الأهلي ضد سموحة مشاهد مبهجة من الرياض بعد إعلان استضافتها إكسبو 2030 ولي العهد يستقبل رئيس البرازيل ويعقدان جلسة مباحثات رسمية رد فعل سالم الدوسري بعد إهدار ركلتي جزاء أمام نافباخور
نفّذت أمانة محافظة جدة، حملة ميدانية في نطاق بلدية العزيزية على الباعة الجائلين؛ أسفرت عن رصد عدد من ممارسات بيع الخضروات بشكل عشوائي؛ وذلك ضمن جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري ورصد المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.
وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية، هبة حسين البلوي، أن الفِرَق الميدانية واصلت حملاتها الرقابية الشاملة على مواقع الباعة الجائلين في أحياء متفرقة من النطاق؛ حيث جرى مصادرة أكثر من 2.3 طن من الخضروات والفواكه، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن الحملات التي تنفذها البلدية على المواقع التي يتواجد “البيع العشوائي” للحد من هذه الممارسات ورفع مستوى الامتثال وتحسين المشهد الحضري.