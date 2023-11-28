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ضمن جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري

أمانة جدة تكثف مراقبتها على الباعة الجائلين وتصادر 2.3 طن خضراوات وفواكه

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ مساءً
أمانة جدة تكثف مراقبتها على الباعة الجائلين وتصادر 2.3 طن خضراوات وفواكه
المواطن - فريق التحرير

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نفّذت أمانة محافظة جدة، حملة ميدانية في نطاق بلدية العزيزية على الباعة الجائلين؛ أسفرت عن رصد عدد من ممارسات بيع الخضروات بشكل عشوائي؛ وذلك ضمن جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري ورصد المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.

حملات رقابية شاملة

وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية، هبة حسين البلوي، أن الفِرَق الميدانية واصلت حملاتها الرقابية الشاملة على مواقع الباعة الجائلين في أحياء متفرقة من النطاق؛ حيث جرى مصادرة أكثر من 2.3 طن من الخضروات والفواكه، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن الحملات التي تنفذها البلدية على المواقع التي يتواجد “البيع العشوائي” للحد من هذه الممارسات ورفع مستوى الامتثال وتحسين المشهد الحضري.

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