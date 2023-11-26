تداول تطلق عقود الخيارات للأسهم المفردة.. غداً أمانة منطقة الرياض تضيف خدمة جديدة عبر تطبيق مدينتي زلزال عنيف بقوة 5 درجات يضرب سواحل تايوان أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق بيل جيتس يزف بشرى سارة للموظفين بسبب الذكاء الاصطناعي الزامل يقترح قصر حفلات الزواج على الشاي والقهوة بلا مفاطيح محافظ الأحساء يرعى حفل افتتاح ملعب نادي الفتح الجديد الفيحاء يكسر سلسلة التعادلات بهزيمة الفتح رباعية تُهدي ضمك ضد أبها الفوز في ديربي عسير الوحدة يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية إيجالو في الخليج
أضافت أمانة منطقة الرياض، خدمة رش المبيدات الحشرية داخل المنزل إلى تطبيق “مدينتي” حصريًا ، لتكون ضمن الخدمات المؤتمتة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأوضحت الأمانة أنه يمكن للمستفيدين الحصول على خدمة رش المبيدات داخل المنزل حصرياً عبر تطبيق مدينتي بخطوات سهلة ميسرة للحفاظ على الصحة الوقائية للسكان، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.
ويتيح تطبيق مدينتي الاستفادة من خدمات الأمانة الإلكترونية كتقديم طلب خدمة ومتابعته، فيما يوفر دليل الاستخدام الشرح الكامل للخطوات لتسهيل رحلة المستفيدين.
كما يمكن التطبيق الوصول إلى الخدمات الرئيسية للأمانة، والتعرف على مواقع الحدائق في مختلف الأحياء، ورفع البلاغات ، وحجز المواعيد ، إضافة إلى خدمات تتبع أعمال نقل النفايات ، ورفع البلاغات باستخدام الوسائط المتعددة ، كذلك الاستعلام عن الطلبات السابقة.