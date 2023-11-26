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ضمن الخدمات المؤتمتة المقدمة للمواطنين والمقيمين

أمانة منطقة الرياض تضيف خدمة جديدة عبر تطبيق مدينتي

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ صباحاً
أمانة منطقة الرياض تضيف خدمة جديدة عبر تطبيق مدينتي
المواطن - فريق التحرير

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أضافت أمانة منطقة الرياض، خدمة رش المبيدات الحشرية داخل المنزل إلى تطبيق “مدينتي” حصريًا ، لتكون ضمن الخدمات المؤتمتة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

تفاصيل الخدمة الجديدة

وأوضحت الأمانة أنه يمكن للمستفيدين الحصول على خدمة رش المبيدات داخل المنزل حصرياً عبر تطبيق مدينتي بخطوات سهلة ميسرة للحفاظ على الصحة الوقائية للسكان، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

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خدمات إلكترونية

ويتيح تطبيق مدينتي الاستفادة من خدمات الأمانة الإلكترونية كتقديم طلب خدمة ومتابعته، فيما يوفر دليل الاستخدام الشرح الكامل للخطوات لتسهيل رحلة المستفيدين.

كما يمكن التطبيق الوصول إلى الخدمات الرئيسية للأمانة، والتعرف على مواقع الحدائق في مختلف الأحياء، ورفع البلاغات ، وحجز المواعيد ، إضافة إلى خدمات تتبع أعمال نقل النفايات ، ورفع البلاغات باستخدام الوسائط المتعددة ، كذلك الاستعلام عن الطلبات السابقة.

 

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