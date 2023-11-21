أمطار الخير تُجمل الشرقية والخبر

وثقت مقاطع فيديو هطول أمطار غزيرة وجريان السيول على بعض مناطق الشرقية اليوم الثلاثاء، في ظل استمرار الحالة المطرية على معظم المناطق.

أمطار غزيرة وسيول

وأظهرت المقاطع، أجواء ماطرة على الخبر والشرقية، وجريان سيول بالتزامن مع هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية.