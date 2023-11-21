Icon

استقرار الدولار عند أدنى مستوياته في انتظار قرار الفيدرالي الأمريكي Icon موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي بتصفيات كأس العالم Icon موعد إيداع دعم سكني لشهر نوفمبر Icon هل النصر لم يُنفق ريالًا واحدًا في صفقة كريستيانو رونالدو ؟ .. شرفي نصراوي يُجيب Icon الأرض تتلقى رسالة تاريخية من الفضاء عبر ناسا Icon الجاسر يلتقي نظيره الإثيوبي ويزور ميناء موجو وسكة حديد إندودي Icon هدف يوضح معنى رسالة تصل لبعض مستفيدي تمهير Icon المنتخب السعودي يتصدر المجموعة السابعة بثنائية في الأردن Icon أمطار الخير تُجمل الشرقية والخبر Icon أسئلة أنمار الحائلي ردًّا على حوار سعد اللذيذ تثير الجدل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لقطات وثقت الحالة

أمطار الخير تُجمل الشرقية والخبر

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ مساءً
أمطار الخير تُجمل الشرقية والخبر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثقت مقاطع فيديو هطول أمطار غزيرة وجريان السيول على بعض مناطق الشرقية اليوم الثلاثاء، في ظل استمرار الحالة المطرية على معظم المناطق.

أمطار غزيرة وسيول

وأظهرت المقاطع، أجواء ماطرة على الخبر والشرقية، وجريان سيول بالتزامن مع هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.

قد يهمّك أيضاً
ألفارو ميدران حائر بين التعاون والاتفاق

ألفارو ميدران حائر بين التعاون والاتفاق

أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن الاتحاد

أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن الاتحاد

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هبوط أسعار النفط وسط ترقب بيانات اقتصادية مهمة
السوق

هبوط أسعار النفط وسط ترقب بيانات اقتصادية...

السوق
عبدالرزاق حمدالله يهز شباك الفيحاء مبكرًا
الرياضة

عبدالرزاق حمدالله يهز شباك الفيحاء مبكرًا

الرياضة
اللقطات الأولى لقطار مغناطيسي معلق أسرع من الطائرة
تكنولوجيا

اللقطات الأولى لقطار مغناطيسي معلق أسرع من...

تكنولوجيا
بنزيما عن التعادل ضد الحزم: الدوري في البدايات
آخر الاخبار

بنزيما عن التعادل ضد الحزم: الدوري في...

آخر الاخبار
أولى لقطات خسوف القمر الليلة
العالم

أولى لقطات خسوف القمر الليلة

العالم
حبس الكويتية فاطمة المؤمن 3 سنوات وسحب رخصة القيادة
مشاهير

حبس الكويتية فاطمة المؤمن 3 سنوات وسحب...

مشاهير
أرقام مميزة لـ ميتروفيتش في ليلة الهاتريك الأول آسيويًّا
الرياضة

أرقام مميزة لـ ميتروفيتش في ليلة الهاتريك...

الرياضة
3 أندية تُخطط لمقاضاة إيفرتون
الرياضة

3 أندية تُخطط لمقاضاة إيفرتون

الرياضة