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أمطار الخير والبركة تتواصل على معظم المناطق

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
أمطار الخير والبركة تتواصل على معظم المناطق
المواطن - فريق التحرير

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شهد العديد من المناطق هطول أمطار الخير والبركة في الساعات الماضية، فيما تشير التوقعات إلى استمرار الحالة المطرية حتى يوم الجمعة المقبل.

ووثق المواطنون بالفيديو والصور لقطات من الأمطار التي أدت إلى جريان السيول والأودية والشعاب في عدد من محافظات ومدن السعودية.

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أمطار جازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة على منطقة جازان يصاحبها رياح شديدة السرعة، وصواعق رعدية، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات ابوعريش ، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

 

طقس الباحة

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وانعدام في مدى الرؤية الأفقية, وجريان السيول, وصواعق رعدية, على مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, وبلجرشي, والقرى, والمندق, والخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى العاشرة مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس بارد على معظم مناطق المملكة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

 

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