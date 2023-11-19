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أمطار الخير والبركة تغسل الحرم المكي

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢١ مساءً
أمطار الخير والبركة تغسل الحرم المكي
المواطن - فريق التحرير

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هطلت اليوم أمطار غزيرة على مكة المكرمة، والحرم المكي الشريف، فيما لا تزال توقعات الأرصاد الجوية تشير إلى استمرار هطول أمطار الخير والبركة.

وأظهرت مقاطع متداولة هطول الأمطار على الحرم المكي الشريف، وسط دعوات المعتمرين والزوار الذين اجتهدوا في الدعاء تلمسًا لأوقات الإجابة.

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جاهزية أمانة العاصمة المقدسة

بدورها رفعت أمانة العاصمة المقدسة من مستوى جاهزيتها بالمعدات و الآليات تحسبًا للحالة المطرية، تزامنًا مع التنبيهات الصادرة، من المركز الوطني للأرصاد.

وجهزت أمانة العاصمة المقدسة حوالي (3000) فردٍ ما بين عمالٍ ومشرفينٍ ومراقبينٍ مزودين بـ آلاف المعدات المختلفة الأنواع والاستخدامات، إضافة الى تجهيز (16) مركز إسناد موزعة في مختلف نواحي مكة المكرمة، مع التركيز على المواقع التي يتوقع أن تشهد كثافة أعلى في كمية الأمطار.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية، كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

أمطار جدة والليث ورابغ

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تحذيراً عالي الدرجة من صواعق رعدية، مصحوبة بأمطار غزيرة، ورياح شديدة السرعة؛ تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج؛ وذلك على محافظات جدة، والليث، ورابغ.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

الدفاع المدني يحذر

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد دعت في وقت سابق إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم أمس السبت حتى الثلاثاء المقبل.

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