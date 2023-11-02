أمطار الرياض تكسو العاصمة حلة من الجمال والبهاء

وثقت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لقطات لهطول زخات المطر على العاصمة الرياض خلال الساعات القليلة الماضية، مع إشراق فجر اليوم الخميس.

وأظهرت المقاطع، أجواء الرياض مع هطول زخات المطر ونسمات الفجر العليل، في مشهد مبهج يأسر العقول والألباب.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

له مبسم كنه نجد العذيّه لا امطرت

وفي عيونه سحر الرياض بحزة مطر♥️#امطار_الرياض pic.twitter.com/xBIYCJiEYC — fayhan albqami. (@v_cfk) November 1, 2023

أمطار رعدية غزيرة

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك،الجوف,الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.