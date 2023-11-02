أمطار الرياض تكسو العاصمة حلة من الجمال والبهاء فتاة تقطع الطريق فجأة وكادت تتسبب في حادث مروع أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 208.64 ريال بايدن في أول تصريح من نوعه: أيام نتنياهو معدودة عواصف شديدة وأمطار غزيرة تسقط الأعمدة في هدى الشام أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 9 مناطق الذكاء الاصطناعي يشخص السرطان بدقة ويتفوق على الأطباء ابتهال ودعاء لرب العباد مع أمطار الخير بالحرم المكي فتاة تنهي حياتها بطريقة مأساوية بسبب الذكاء الاصطناعي
وثقت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لقطات لهطول زخات المطر على العاصمة الرياض خلال الساعات القليلة الماضية، مع إشراق فجر اليوم الخميس.
وأظهرت المقاطع، أجواء الرياض مع هطول زخات المطر ونسمات الفجر العليل، في مشهد مبهج يأسر العقول والألباب.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.
له مبسم كنه نجد العذيّه لا امطرت
وفي عيونه سحر الرياض بحزة مطر♥️#امطار_الرياض pic.twitter.com/xBIYCJiEYC
— fayhan albqami. (@v_cfk) November 1, 2023
في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك،الجوف,الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
اشتقت لك تحت المطر #امطار_الرياض pic.twitter.com/eg2VvDGDaJ
— غـــٌيـــث 🧚🏻♂️ (@qnl44) October 25, 2023
#امطار_الرياض
الان على خفيف حي الفيحاء
الله يجيب الخير..🌧 pic.twitter.com/sRyxcoTCKB
— ص A ل H (@Xb_2009) November 1, 2023