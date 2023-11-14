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أمطار الفجر تزين صباح الجوف

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ صباحاً
أمطار الفجر تزين صباح الجوف
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منطقة الجوف هطول أمطار غزيرة على عدد من المحافظات في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما زاد الأجواء جمالًا.

أمطار الجوف

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة هطول الأمطار على دومة الجندل والقريات وعدد من محافظات المنطقة فيما يستمر التوقع بأن تصل الحالة المطرية إلى ذروتها خلال الساعات القادمة.

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توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-44 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين ونصف.

 

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