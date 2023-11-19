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أمطار المساء تزين الأجواء في المدن السعودية

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٧ مساءً
أمطار المساء تزين الأجواء في المدن السعودية
المواطن - فريق التحرير

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زينت أمطار المساء أجواء العديد من المدن السعودية، ضمن الحالة المطرية التي تشهدها العديد من مناطق المملكة وتستمر حتى الثلاثاء المقبل بحسب توقعات الأرصاد الجوية.

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أمطار الباحة

فقد شهدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطار متفرقة من غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة ومنتزهاتها شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

مكة وجدة

كما هطلت، اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، كذلك هطلت اليوم أمطار على محافظة جدة، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة.

أمطار المساء

بدر والرايس

من جهته نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار غزيرة على محافظتي بدر والرايس بمنطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية، وتساقطًا للبرد، وجريانًا للسيول، وارتفاعًا للأمواج، وصواعق رعدية.

وبيّن أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة العاشرة مساءً.

 

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