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أمطار ديمية على الشرقية فجرًا

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٦ مساءً
أمطار ديمية على الشرقية فجرًا
المواطن - فريق التحرير

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شهدت العديد من مدن المنطقة الشرقية هطول أمطار ديمية منذ منتصف الليل وحتى الفجر وتجددت في الصباح الباكر في عدد من أجزاء المنطقة.

أمطار الشرقية

وهطلت صباح اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية والمراكز التابعة لها، شملت مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات الخبر والقطيف والجبيل ورأس تنورة وبقيق، وما تزال السماء ملبّدة بالغيوم ومهيأة لهطول الأمطار .

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توقعات الأرصاد اليوم

من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من المنطقة الشرقية، وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

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