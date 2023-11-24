أمطار ديمية على الشرقية فجرًا خالد بن سلمان يؤكد أهمية الوقف الشامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة النصر عينه على الفوز الخامس تواليًا بدوري روشن خمسة أسباب تجعل الرياض موقعًا إستراتيجيًّا لاستضافة إكسبو 2030 صحن الطواف يمتلئ بالطائفين حول الكعبة رغبة الطائي باستعادة التوازن تصطدم بصحوة الرائد وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 16 مطار العريش لإغاثة متضرري غزة طريف تسجل أدنى درجات الحرارة المتوقعة اليوم بـ6 مئوية كريستيانو رونالدو يتفوق على ميسي في صراع خاص بدء سريان الهدنة في غزة
شهدت العديد من مدن المنطقة الشرقية هطول أمطار ديمية منذ منتصف الليل وحتى الفجر وتجددت في الصباح الباكر في عدد من أجزاء المنطقة.
وهطلت صباح اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية والمراكز التابعة لها، شملت مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات الخبر والقطيف والجبيل ورأس تنورة وبقيق، وما تزال السماء ملبّدة بالغيوم ومهيأة لهطول الأمطار .
من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من المنطقة الشرقية، وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف والحدود الشمالية.