Icon

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وسيول وبرد على 8 مناطق Icon تحذيرات عاجلة في أوروبا من العاصفة ديبي Icon أهم دواء في العالم يعالج السمنة ويقلل الوفيات بأمراض القلب Icon 12 منطقة يحظر فيها إشعال النار منها الكثبان الرملية Icon لحظة سقوط صندوق الأدوات من رواد ناسا في الفضاء Icon ليفاندوفسكي يُنهي أسوأ سلسلة منذ 2011 Icon حقيقية سماع تطبيقات الهاتف للأصوات وإظهار ما يتحدث به المستخدمون Icon الانتقادات تحاصر محمد الكويكبي ووكيله Icon اختراع ثوري سيقضي على تلوث المسطحات المائية بالنفط Icon الفارق بين التأمين الصحي الشامل وتأمين القطاع الخاص Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مصحوبة برياح نشطة وأتربة

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وسيول وبرد على 8 مناطق

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٨ صباحاً
أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وسيول وبرد على 8 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

أمطار غزيرة وسيول وبرد

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان ، عسير،الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة، كما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة خاصةً الساحلية منها.

قد يهمّك أيضاً
تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة غزة تتجاوز 385.6 مليون ريال

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة غزة تتجاوز 385.6 مليون ريال

وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير

وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي و الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الشمالي والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.

حالة الخليج العربي

وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والجنوبي يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر, وحالة البحر خفيف الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مقاتلات رافال الفرنسية تنضم قريبًا للأسطول الجوي السعودي
السعودية اليوم

مقاتلات رافال الفرنسية تنضم قريبًا للأسطول الجوي...

السعودية اليوم
حساب المواطن : 4 خطوات للاعتراض على الدعم
حساب المواطن

حساب المواطن : 4 خطوات للاعتراض على...

حساب المواطن
نيوكاسل يعلن إيقاف تونالي 10 أشهر
آخر الاخبار

نيوكاسل يعلن إيقاف تونالي 10 أشهر

آخر الاخبار
كتاب أثر السود في الحضارة الإسلامية يوثق أدوارهم بالإنجليزية
السعودية اليوم

كتاب أثر السود في الحضارة الإسلامية يوثق...

السعودية اليوم
هل يمكن لمشتركي التأمينات والتقاعد الحصول على قروض شخصية؟
السعودية اليوم

هل يمكن لمشتركي التأمينات والتقاعد الحصول على...

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو وأنسيلمو الأعلى تقييمًا بالجولة الـ12
الرياضة

كريستيانو رونالدو وأنسيلمو الأعلى تقييمًا بالجولة الـ12

الرياضة
حضور جماهيري قليل في مباراة الفيحاء ضد النصر
الرياضة

حضور جماهيري قليل في مباراة الفيحاء ضد...

الرياضة
الفيحاء يسعى لاستعادة التوازن ضد العين
آخر الاخبار

الفيحاء يسعى لاستعادة التوازن ضد العين

آخر الاخبار