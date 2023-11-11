أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
ومن المتوقع أن تمتد الحالة الجوية، إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.