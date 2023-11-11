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أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٤ مساءً
أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

أمطار رعدية ورياح نشطة

ومن المتوقع أن تمتد الحالة الجوية، إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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ضباب خلال الليل والصباح

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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