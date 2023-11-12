Icon

تشكيل ليفربول لمواجهة برينتفورد Icon الدافع وراء رفض نجم إنتر ميلان الانضمام لـ الاتحاد Icon أمطار غزيرة اعتبارًا من الغد والدفاع المدني يحذر من التجمعات المائية Icon سببان يحفزان جيسوس لحسم الديربي أمام النصر Icon منصة بلدي تتيح ترخيص تقديم خدمات الاسترخاء والعناية الشخصية المنزلية Icon التشكيل المتوقع لـ مباراة مان سيتي ضد تشيلسي Icon 5 أرقام قياسية لـ النصر بعد فوزه على الوحدة Icon 100 جثة في مجمع الشفاء لا إمكانية لدفنها Icon هل يتضرر النصر من مشاركة تاليسكا أمام الوحدة ؟ Icon موعد نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول عبر موقع نور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار

أمطار غزيرة اعتبارًا من الغد والدفاع المدني يحذر من التجمعات المائية

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٥ مساءً
أمطار غزيرة اعتبارًا من الغد والدفاع المدني يحذر من التجمعات المائية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين حتى الخميس المقبل .

أمطار مكة

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل وأضم والعرضيات وميسان وجدة وبحرة ورابغ وخليص والليث والقنفذة والخرمة وتربة ورنية والمويه، ويتوقع أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء وثادق والغاط والزلفي والمجمعة، ومناطق الباحة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية.

قد يهمّك أيضاً
ريال مدريد يحدد بديل صفقة بديلة لـ مبابي

ريال مدريد يحدد بديل صفقة بديلة لـ مبابي

مركز المناطق الاقتصادية سيحول الرياض لمقر رئيسي للشركات العالمية

مركز المناطق الاقتصادية سيحول الرياض لمقر رئيسي للشركات العالمية

رياح هابطة

وأشارت المديرية إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل وأضم والعرضيات وميسان، ويتوقع أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل العاصمة الرياض والخرج والمزاحمية ورماح ومرات والحريق، ومناطق جازان وعسير والباحة .

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المنتخب السعودي يبحث عن ثاني انتصاراته ضد مالي
الرياضة

المنتخب السعودي يبحث عن ثاني انتصاراته ضد...

الرياضة
حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ13 بدوري روشن
آخر الاخبار

حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ13...

آخر الاخبار
اختتام الجولة الـ11 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا
الرياضة

اختتام الجولة الـ11 من دوري روشن بـ3...

الرياضة
الخطوط الحديدية السعودية تعلن فتح باب التقديم عبر تمهير
حصاد اليوم

الخطوط الحديدية السعودية تعلن فتح باب التقديم...

حصاد اليوم
تحذير أمني عالي الخطورة على منتجات Samsung
تكنولوجيا

تحذير أمني عالي الخطورة على منتجات Samsung

تكنولوجيا
الأرجنتين تتجاوز باراغواي وتخطف الصدارة من البرازيل
آخر الاخبار

الأرجنتين تتجاوز باراغواي وتخطف الصدارة من البرازيل

آخر الاخبار
باطن الأرض يحتوي على أجزاء من كوكب آخر!
غرائب

باطن الأرض يحتوي على أجزاء من كوكب...

غرائب
موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن
الرياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن

الرياضة