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سجلت أعلى كمية أمطار أمس

أمطار غزيرة على جازان وتوقع تعليق الدراسة

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٦ مساءً
أمطار غزيرة على جازان وتوقع تعليق الدراسة
المواطن - فريق التحرير

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واصلت الأمطار الغزيرة هطولها على منطقة جازان اليوم الاثنين، بعدما سجلت المنطقة أمس أعلى كمية أمطار استقبلتها مناطق السعودية وسط توقع تعليق الدراسة الحضورية غدًا.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة هطول الأمطار الغزيرة، على العديد من مدن ومحافظات المنطقة بينها مدينة جيزان، ومحافظات فيفا، وبيش، وصبيا، وهروب، والعيدابي، ومركز الحقو، وعدد من المراكز والقرى التابعة لها.

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أمطار جازان

وشهدت المملكة أمس أمطارًا متفرقة على 10 مناطق، وجاءت أعلى كميات هطول بمنطقة جازان بنسبة بلغت (16.0) ملم في مطار جازان، و(4.2) ملم بسرب الطيران البحري بالمنطقة.

كميات الأمطار

وأوضح التقريرٍ اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة أنه من خلال (34) محطة رصد هيدرولوجية ومناخية، تم رصد كميات هطول أمطار على مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، جازان، الباحة، والجوف)، بكميات تفاوتت بين(16.0) ملم و(0.8) ملم، وذلك من الساعة التاسعة صباح يوم الأحد 05 نوفمبر، حتى الساعة التاسعة صباح الاثنين 06 نوفمبر 2023م.

أمطار عسير

وبين التقرير أن منطقة عسير سجلت (12.0) ملم في خاط المجاردة، و(9.0) ملم في رجال ألمع، بينما سجلت الهدا الطائف في منطقة مكة المكرمة (5.2) ملم، و(1.0) بالطائف، فيما سجلت المدينة المنورة بمنطقة الحمنة بوادي الفرع (6.2) ملم، و(2.4) ملم باليتمة بوادي الفرع، فيما سجلت بلجرشي بالباحة (6.8) ملم، ودومة الجندل بالجوف (4.6) ملم، والعيساوية بالقريات (3.8) ملم.

وأشار إلى أن منطقة القصيم سجلت (3.6) ملم في ضرية، و(3.0) في شري بريدة، في وقت سجلت فيه منطقة تبوك (3.8) ملم في مغيراء الطبيق و(1.0) ملم في الحوى بالمنطقة، فيما سجل مطار طريف بمنطقة الحدود الشمالية (3.5) ملم، وعقدة حائل بمنطقة حائل (6.1) ملم، ومحطة القطار بالمنطقة (2.4) ملم.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.

 

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