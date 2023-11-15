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أمطار غزيرة على جدة والأرصاد تمدد الإنذار حتى الـ6 مساء

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ مساءً
أمطار غزيرة على جدة والأرصاد تمدد الإنذار حتى الـ6 مساء
المواطن - فريق التحرير

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توقع المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد استمرار الأمطار على محافظة جدة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

أمطار جدة

وقال متحدث الأرصاد : تشهد جدة حالياً أمطاراً على الأجزاء الجنوبية، وستؤثر على كامل المحافظة خلال الساعات المقبلة، بمشيئة الله، وتمديد الإنذار حتى السادسة من مساء اليوم.

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تعليق الدراسة

وكانت جامعة جدة أعلنت تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء 15/ 11/ 2023م في مقرات الجامعة بجدة وتأجيل جميع اختبارات يوم الأربعاء لوقت لاحق، على أن تستبدل بمحاضرات دراسية عن بُعد.

وفي وقت سابق، أعلن تعليم جدة أنه تقرر تأجيل اختبار يوم الأربعاء 1/ 5/ 1445هـ في مدارس جدة ورابغ وخليص، وتعليق حضور منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم يوم غدٍ الأربعاء، حيث سيُعقد الاختبار المؤجل مع اختبار يوم الخميس 2/ 5/ 1445هـ.

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان، عسير، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة.

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